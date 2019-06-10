Экономика

Голикова: расходы россиян на 13 трлн рублей превышают доходыRuposters.ru 06:17

Траты россиян превышают их официальные доходы на 13,3 трлн рублей. Об этом в интервью газете "Известия" сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Зампед правительства привела данные за 2017 год, согласно которым траты россиян на превышают собственные доходы на 13,3 трлн рублей.
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Татьяна Голикова
Часть из них — это недоуплаченные налоги. Если говорить о страховых взносах, то это приблизительно 2,3 трлн руб.
— Татьяна Голикова, российский экономистРБК вчера в 23:54
с чего всё началось

«Действие соцконтракта не должно ограничиваться месяцем или годом»

Однако эффект это дало лишь в 35% случаев, сообщила в интервью «Известиям» вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.
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Расходы россиян оказались на 13 трлн рублей выше официальных доходов

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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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