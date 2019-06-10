Голикова рассказала об убытках соцфондов из-за теневой экономикиПолитика Сегодня вчера в 21:11

Однако эффект это дало лишь в 35% случаев, сообщила в интервью «Известиям» вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.

с чего всё началось

Часть из них — это недоуплаченные налоги. Если говорить о страховых взносах, то это приблизительно 2,3 трлн руб.

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