Голикова: расходы россиян на 13,3 трлн рублей превышают доходыURA.Ru 01:08

Что касается превышения расходов над доходами граждан, по данным за 2017 год (данных за 2018-й еще нет), разница составляет 13,3 трлн рублей — это 14,5% ВВП.

с чего всё началось

Часть из них — это недоуплаченные налоги. Если говорить о страховых взносах, то это приблизительно 2,3 трлн руб.

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