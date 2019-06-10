Экономика
Голикова: расходы россиян на 13,3 трлн рублей превышают доходыURA.Ru 01:08
Российские социальные фонды ежегодно теряют около 2,3 трлн рублей из-за теневой экономики. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, в теневой зоне трудятся порядка 15 млн россиян.
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Часть из них — это недоуплаченные налоги. Если говорить о страховых взносах, то это приблизительно 2,3 трлн руб.
— Татьяна Голикова, российский экономистРБК вчера в 23:54
с чего всё началось
Что касается превышения расходов над доходами граждан, по данным за 2017 год (данных за 2018-й еще нет), разница составляет 13,3 трлн рублей — это 14,5% ВВП.Известиявчера в 17:01
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