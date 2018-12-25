Общество
По словам зампредседателя Правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяны Голиковой, россиян, прошедших диспансеризацию или профосмотр, врачи в обязательном порядке начнут ставить на учет и вести за ними наблюдение.
Московский Комсомолец17:41
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с чего всё началось
ТАСС/. Россиян, прошедших диспансеризацию или профосмотр, врачи будут в обязательном порядке ставить на учет и вести наблюдение за ними. Об этом заявила в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.ТАСС10:41
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