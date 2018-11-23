Общество
Голикова предложила снизить количество платных услуг в госклиниках
Голикова предложила снизить количество платных услуг в госклиникахМосква 2400:14
Заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова предложила снизить количество платных услуг в государственных клиниках за счет модернизации больниц и привлечения персонала.
Москва 2400:14
С другой стороны, расширяя предоставление бесплатных услуг за счет привлечения кадров, переоснащения поликлиник и больниц, нового строительства и модернизации.
— Татьяна Голикова, российский политикГазета.Ru вчера в 21:56
с чего всё началось
Татьяна Голикова: При подготовке основных направлений деятельности правительства и национальных проектов, которые стартуют с 1 января 2019 года, безусловно, мы оценивали достаточность мер, которые обозначены в указе президента и обеспечены финансовыми ресурсами в бюджете.Российская газетавчера в 16:07
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