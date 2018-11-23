Общество

Голикова предложила снизить количество платных услуг в госклиниках
Москва 24
00:14

Заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова предложила снизить количество платных услуг в государственных клиниках за счет модернизации больниц и привлечения персонала.
Москва 2400:14
Татьяна Голикова
С другой стороны, расширяя предоставление бесплатных услуг за счет привлечения кадров, переоснащения поликлиник и больниц, нового строительства и модернизации.
— Татьяна Голикова, российский политикГазета.Ru вчера в 21:56
с чего всё началось

Всё в семью

Татьяна Голикова: При подготовке основных направлений деятельности правительства и национальных проектов, которые стартуют с 1 января 2019 года, безусловно, мы оценивали достаточность мер, которые обозначены в указе президента и обеспечены финансовыми ресурсами в бюджете.
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Российский политик
Российский политик, экономист. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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