Большая просьба, можно считать это поручением Министерству труда, нашим коллегам из государственных внебюджетных фондов, из других министерств, внести такие концептуальные предложения в правительство хотя бы в течение первого квартала 2019 года.

Вице-премьер Татьяна Голикова поручила министерству труда и представителям государственных внебюджетных фондов внести в правительство концептуальные предложения по организационно-правовой форме внебюджетных фондов в течение первого квартала 2019 года.

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