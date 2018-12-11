Политика
Вице-премьер Татьяна Голикова поручила министерству труда и представителям государственных внебюджетных фондов внести в правительство концептуальные предложения по организационно-правовой форме внебюджетных фондов в течение первого квартала 2019 года.
РИА Новости05:16
Оценить
Большая просьба, можно считать это поручением Министерству труда, нашим коллегам из государственных внебюджетных фондов, из других министерств, внести такие концептуальные предложения в правительство хотя бы в течение первого квартала 2019 года.
— Татьяна Голикова, российский политикРБК 05:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Голикова поручила подготовить предложения об изменении статуса ПФР в I квартале
Rambler News Service05:22
Автоматически обработаны 7143 источника, обновлено в 07:38, Ашберн
Политика
Путин приехал проститься с Людмилой Алексеевой
Обновлено в 07:32
Политика
Помпео прокомментировал отправку российских Ту-160 в Венесуэлу
Обновлено в 07:34
Политика
Мэй рассчитывает провести голосование по Brexit до 21 января
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассчитывает на проведение голосования по соглашению по Brexit до 21 января, подтвердил журналистам во вторник официальный представитель офиса премьера.
Обновлено в 07:35
Политика
За год на Россию было совершено более 4 млрд кибератак
"В 2018 году средствами ГосСОПКА было выявлено более 4,3 млрд компьютерных воздействий на критическую информационную инфраструктуру, из них более 17 тысяч наиболее опасных компьютерных атак", - сказал Мурашов во вторник на брифинге в Москве.
Обновлено в 07:35
Политика
Газета Bild сообщила об обнаружении удостоверения Штази на имя Путина
Отделение по работе с архивами министерства госбезопасности бывшей ГДР в Дрездене обнаружило в документах служебное удостоверение, выданное на имя Владимира Путина, утверждает таблоид Bild.
Обновлено в 07:26
Политика
Опрос: Тимошенко и Зеленский вновь лидируют в президентском рейтинге
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и шоумен Владимир Зеленский, по данным последнего всеукраинского опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии, лидируют в рейтинге кандидатов на пост президента Украины.
Обновлено в 07:33
Политика
Пранкеры позвонили губернатору Калифорнии, представившись Гройсманом
Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров заявили, что разыграли по телефону губернатора Калифорнии Эдмунда Джеральда Брауна — младшего, представившись премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и послом Украины в США Валерием Чалым.
Обновлено в 07:35
Армия и оружие
Пушилин заявил о готовности ДНР отразить наступление ВСУ
В республике готовы отразить атаку, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Обновлено в 07:24
Политика
Опрос показал мнение украинцев о разрыве договора о дружбе с Россией
На Украине узнали мнение жителей страны о разрыве договора о дружбе с Россией. Телеканал NewsOne 10 декабря устроил опрос в прямом эфире.
Обновлено в 06:28
Политика
ABC: Бутина согласилась признать себя виновной
Арестованная в США россиянка Мария Бутина согласилась признать себя виновной по некоторым пунктам обвинения.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие
Турция начала строительство военной базы в Чёрном море
Министерство обороны Турции приступило к созданию военной базы в Чёрном море в районе Трабзона на северо-востоке страны, сообщает NTV.
Обновлено в 07:26
Политика
Матвиенко назвала срок принятия решения о членстве в Совете Европы
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что РФ примет решение о членстве в Совете Европы в июне 2019, если не будет изменен устав о равенстве делегаций.
Обновлено в 07:01
Политика
ФСБ предотвратила планы 37 террористических ячеек в 2018 году
Планы 37 террористических ячеек по совершению атак сорваны спецслужбами и правоохранительными органами в 2018 году.
Обновлено в 07:08
Политика
Власти Крыма оценили заявление Госдепа о небезопасности полуострова
Граждане США могут смело посещать Крым в предстоящие новогодние и рождественские праздники, не опасаясь за собственную безопасность.
Обновлено в 07:33
Политика
Макрон объявил во Франции чрезвычайное положение
Президент Франции Эммануэль Макрон 10 декабря ввел в стране режим чрезвычайного экономического и социального положения на фоне протестов «желтых жилетов», которые продолжаются уже несколько недель.
Обновлено в 07:36