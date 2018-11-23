Экономика
Голикова пообещала снизить количество платных услуг в больницах
Голикова пообещала снизить количество платных услуг в больницахРБК19:14
Вице-премьер Татьяна Голикова в рамках «делового завтрака» в «Российской газете» заявила, что количество платных услуг в государственных медучреждениях может быть снижено за счет внедрения новых технологий и модернизации клиник.
РБК19:14
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Экономика
Прогноз Минэкономики до 2036 года утвержден правительством
Прогноз Минэкономики до 2036 года утвержден правительством "Подготовка таких прогнозов — попытка взглянуть на долгосрочные тренды, невозможно точно предсказать, где мы будем находиться в 2036 году", — пояснил глава Минэкономики по итогам заседания, добавив, что документ учитывает в том числе результаты, ожидаемые в рамках нацпроектов.
Обновлено в 16:58
Экономика
Глава ПФР: Закон об ИПК снимет вопросы по накопительной пенсии
Закон об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) окончательно поставит точку в вопросе накопительной части пенсии.
Обновлено в 16:58
Экономика
Вице-премьер назвала способ повышения рождаемости в России
Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова заявила, что доступное жилье может стать мотиватором для повышения рождаемости в России.
Обновлено в 20:19
Энергетика
Росстат сообщил о росте цен на дизтопливо на АЗС России
Росстат указывает, что с 12 по 19 ноября цена на дизтопливо на российских АЗС выросла на 1 рубль. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 17:01
Финансы
Почта банк и Промсвязьбанк стали агентами по продаже ОФЗ для населения
Правительство расширило список банков-агентов по реализации ОФЗ для населения, включив туда помимо ВТБ и Сбербанка Промсвязьбанк и Почта банк, следует из распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 20:17
Экономика
Сбербанк стал самой дорогой российской компанией
Сбербанк обошел "Роснефть" и стал самой дорогой российской компанией по капитализации на Московской бирже, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 18:42
Экономика
Единый продавец телерекламы подтвердил смену гендиректора
Райкин вступил в должность 1 декабря. Сейчас гендиректором НРА является Сергей Васильев.
Обновлено в 16:58
Экономика
Глава КЧР заявил о нецелесообразности появления аэропорта в регионе
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, выступая на встрече со студентами финансового института при правительстве России, заявил, что строительство аэропорта в республике экономически нецелесообразно, передает ТАСС.
Обновлено в 18:57
Финансы
Кудрин оценил валютные риски при переходе на расчеты в рубли
Быстрого снижения доли доллара в расчетах не произойдет, расчеты в других национальных валютах, в том числе стран ЕвразЭС, несут определенные валютные риски, считает председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
Обновлено в 18:03
Экономика
США и Китай подняли торговые барьеры на новую высоту
США и Китай подняли торговые барьеры на новую высоту Введение США и Китаем защитных пошлин на взаимные поставки привело к резкому росту объема импорта, подпадающего под новые торговые ограничения — всего за последние полгода этот показатель вырос в шесть раз, до $481 млрд, подсчитали во Всемирной торговой организации (ВТО).
Обновлено в 16:58
Финансы
С улиц уберут электронные табло курсов валют
Информация о курсах иностранных валют может размещаться только внутри помещений уполномоченных банков, а не на улице.
Обновлено в 15:33
Экономика
Экспобанк Игоря Кима купил 15% СДМ-банка
Экспобанк Игоря Кима стал владельцем 15% акций СДМ-банка.
Обновлено в 11:49
Экономика
ФАС завела дело о нарушениях при поставках топлива в Крым
Федеральная антимонопольная службы (ФАС) завела дело в отношении нескольких работающих в Крыму трейдеров о нарушениях при поставках топлива.
Обновлено в 09:48
Энергетика
Рубль продолжил игнорировать падение цен на нефть. Акции выросли
Обновлено в 13:01
Экономика
Медведев проведет совещание о цифровой трансформации транспортного комплекса
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет совещание по вопросам цифровой трансформации транспортного комплекса, сообщила пресс-служба кабинета министров.
Обновлено в 17:33