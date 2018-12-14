Политика
Голикова: параметры нацпроектов будут утверждены 17 декабря
Голикова: параметры нацпроектов будут утверждены 17 декабряТАСС04:02
Параметры национальных проектов планируется утвердить 17 декабря, заявила в пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова на семинаре для руководителей законодательных органов государственной власти субъектов РФ.
ТАСС04:02
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Политика
В Кремле не стали комментировать признание Бутиной своей вины
В Кремле не готовы комментировать признание гражданкой РФ Марией Бутиной вины перед США, и по-прежнему считают обвинения в ее адрес несостоятельными.
Обновлено в 05:46
Политика
В «Яндексе» объяснили выдачу поисковой системой даты смерти Порошенко
В пресс-службе компании «Яндекс» прокомментировали выдачу в поисковой системе даты смерти президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 04:31
Политика
В Кремле ответили на слова Кадырова о финансировании Чечни
Регионам России всегда не хватает денег и это совершенно нормальный вопрос развития, заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментирую слова главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что для развития республики необходимо больше бюджетных средств.
Обновлено в 05:49
Политика
ЕС отказался наказывать Россию за инцидент в Керченском проливе
Европейский совет в заявлении по итогам саммита не стал настаивать на введении новых санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 19:25
Армия и оружие
Посол США сравнил самолеты ВКС РФ в Венесуэле с музейными экспонатами
Обновлено вчера в 22:09
Политика
Лукашенко подтвердил предстоящую встречу с Путиным
Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что в ближайшее время у него состоятся переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:00
Политика
Патриарх Кирилл обратился в ООН в связи с давлением на УПЦ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил обращения главам государств, международных организаций, мировых церквей по поводу нарушения прав иерархов и верующих канонической Украинской православной церкви.
Обновлено в 02:21
Политика
Лавров: Ситуация в Черноморском регионе деградировала
Как подчеркивают российские дипломаты, ЧЭС занимается экономическим развитием Черноморского региона, однако постоянно продолжаются попытки втянуть организацию в политику, вбрасывая различную информацию, зачастую очерняющую цели и способы работы ЧЭС.
Обновлено в 01:55
Армия и оружие
Армия Турции может войти в сирийский Манбидж
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал ввести войска в город Манбидж на севере Сирии, если его не покинут военные формирования курдов.
Обновлено в 04:08
Политика
Сенат США признал саудовского принца ответственным за убийство Хашогги
Сенат США возложил ответственность за убийство журналиста Джамаля Хашогги на саудовского наследного принца Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда.
Обновлено в 01:08
Политика
Депутат рады обвинил Евросоюз в обмане Украины
Депутат Верховной рады Виктор Бондарь обвинил Евросоюз в том, что он обманул Украину при заключении торговых договоров.
Обновлено вчера в 20:10
Политика
В Кремле знают о высказываниях Леонтьева в адрес главы Хакасии
В Кремле слышали о высказываниях Михаила Леонтьева в адрес главы Хакасии, но в эту ситуацию вмешиваться не собираются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 04:34
Политика
Украинский десантник объяснил появление шеврона СС на фото с Порошенко
В специально записанном видеоролике, который был размещен в Facebook на странице командования десантно-штурмовых войск Украины, военнослужащий бодрым и решительным голосом уверяет: якобы он и не подозревал о том, что череп и кости на его форме являются нацистским символом.
Обновлено в 01:15
Политика
Путин в пятницу встретится с главой Росрыболовства Шестаковым
Президент РФ Владимир Путин проведет совещание с главой Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) Ильей Шестаковым в пятницу, они обсудят положение в отрасли, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 04:34
Политика
Трамп сдержал слово и пощадил Китай в торговой войне
США отложили повышение пошлин на китайские товары общим объемом 200 миллиардов долларов до марта 2019 года, пишет Bloomberg.
Обновлено в 01:19