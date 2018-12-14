Параметры национальных проектов планируется утвердить 17 декабря, заявила в пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова на семинаре для руководителей законодательных органов государственной власти субъектов РФ.

Политика Политика В Кремле не стали комментировать признание Бутиной своей вины В Кремле не готовы комментировать признание гражданкой РФ Марией Бутиной вины перед США, и по-прежнему считают обвинения в ее адрес несостоятельными.

Политика Политика В «Яндексе» объяснили выдачу поисковой системой даты смерти Порошенко В пресс-службе компании «Яндекс» прокомментировали выдачу в поисковой системе даты смерти президента Украины Петра Порошенко.

Политика Политика В Кремле ответили на слова Кадырова о финансировании Чечни Регионам России всегда не хватает денег и это совершенно нормальный вопрос развития, заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментирую слова главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что для развития республики необходимо больше бюджетных средств.

Политика Политика ЕС отказался наказывать Россию за инцидент в Керченском проливе Европейский совет в заявлении по итогам саммита не стал настаивать на введении новых санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе.

Армия и оружие Армия и оружие Посол США сравнил самолеты ВКС РФ в Венесуэле с музейными экспонатами

Политика Политика Лукашенко подтвердил предстоящую встречу с Путиным Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что в ближайшее время у него состоятся переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Политика Политика Патриарх Кирилл обратился в ООН в связи с давлением на УПЦ Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил обращения главам государств, международных организаций, мировых церквей по поводу нарушения прав иерархов и верующих канонической Украинской православной церкви.

Политика Политика Лавров: Ситуация в Черноморском регионе деградировала Как подчеркивают российские дипломаты, ЧЭС занимается экономическим развитием Черноморского региона, однако постоянно продолжаются попытки втянуть организацию в политику, вбрасывая различную информацию, зачастую очерняющую цели и способы работы ЧЭС.

Армия и оружие Армия и оружие Армия Турции может войти в сирийский Манбидж Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал ввести войска в город Манбидж на севере Сирии, если его не покинут военные формирования курдов.

Политика Политика Сенат США признал саудовского принца ответственным за убийство Хашогги Сенат США возложил ответственность за убийство журналиста Джамаля Хашогги на саудовского наследного принца Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда.

Политика Политика Депутат рады обвинил Евросоюз в обмане Украины Депутат Верховной рады Виктор Бондарь обвинил Евросоюз в том, что он обманул Украину при заключении торговых договоров.

Политика Политика В Кремле знают о высказываниях Леонтьева в адрес главы Хакасии В Кремле слышали о высказываниях Михаила Леонтьева в адрес главы Хакасии, но в эту ситуацию вмешиваться не собираются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Политика Политика Украинский десантник объяснил появление шеврона СС на фото с Порошенко В специально записанном видеоролике, который был размещен в Facebook на странице командования десантно-штурмовых войск Украины, военнослужащий бодрым и решительным голосом уверяет: якобы он и не подозревал о том, что череп и кости на его форме являются нацистским символом.

Политика Политика Путин в пятницу встретится с главой Росрыболовства Шестаковым Президент РФ Владимир Путин проведет совещание с главой Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) Ильей Шестаковым в пятницу, они обсудят положение в отрасли, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.