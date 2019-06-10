Экономика

Голикова отчиталась о сокращении числа бедных в РоссииУралинформбюро 02:31

Количество россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек. В настоящее время число людей за чертой бедности составляет 12,9% населения, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова газете "Известия".
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с чего всё началось

«Действие соцконтракта не должно ограничиваться месяцем или годом»

В прошлом году государственную поддержку в форме социального контракта получили 309 тыс. бедных семей. Однако эффект это дало лишь в 35% случаев, сообщила в интервью «Известиям» вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.
Известиявчера в 17:01

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В России снизилось число бедных

Газета.Ru02:23

«Действие соцконтракта не должно ограничиваться месяцем или годом»

Известиявчера в 17:01

Голикова рассказала о снижении числа бедных россиян

RT на русскомвчера в 19:45

Голикова сообщила о снижении числа бедных в России

РИА Новостивчера в 19:19

Голикова: бедных стало меньше

News.ruвчера в 19:41

Число бедных россиян в 2018 году сократилось на 400 тыс

ТАССвчера в 18:24

Число бедных в России сократилось на 400 тыс. человек

Коммерсантъвчера в 20:31
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 18:30, Ашберн

Российских бедняков пообещали урезать

Вести.UZвчера в 23:44
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 18:30, Ашберн
Происшествия

На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей

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Происшествия

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Омбудсмен Москалькова проинформировала Путина о деле Голунова

Отдельно омбудсмен проинформировала главу государства о деле журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
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Разин переживает, что Алибасов повторит судьбу Началовой

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Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло возле Командорских островов

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Тихом океане возле Командорских островов, сообщили РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
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Космос

Мини-Рогозина на «Семерке» отправили в космос

Ученые Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) запустили в ближний космос автоматический дрейфующий стратостат, полезным грузом стала масштабная модель ВАЗ-2107 и фигурка главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.
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Бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире ICTV заявил, что Киев не устанавливал экономическую блокаду Донбасса.
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Шоу-бизнес

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Первый канал покажет документальный фильм о Чернобыле

Первый канал 22 июня покажет документальный фильм об аварии на Чернобыльской АЭС, сообщает в понедельник пресс-служба канала.
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В Ростовском управлении Федеральной антимонопольной службы состоялось первое заседание по поводу прошлогодней госзакупки мэрии на информационное обслуживание.
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Происшествия

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Прокуратура просила для Захарченко 15,5 лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 494,9 млн руб. Полковник не признает свою вину.
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Армия и оружие

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США искусственно создают напряженность в Сирии и тем самым могут спровоцировать возвращение международных террористов, заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
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Стали известны сроки завершения разработки новых грузовых авто «Урал»

Андрей Собянин является начальником отдела маркетинга отечественного развивающегося предприятия и именно им были озвучены сроки окончания очередной линейки современных дорожных грузовых транспортных средств.
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Hill: в США испугались военного превосходства России и Китая

На улице Пенсильвания-авеню в Вашингтоне, которая соединяет Белый дом и Капитолий, царит согласие по поводу того, что именно Россия и Китай, а не терроризм, Иран или Северная Корея, представляют наибольшую угрозу для национальной безопасности США.
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В прошлую пятницу «Яндекс» опубликовал юридические документы о будущем сервисе Sloy.
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Шоу-бизнес

Бывшую жену Джигарханяна избили в эфире НТВ

Бывшую жену Народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую избили в прямом эфире.
Обновлено в 09:36
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Вспышка менингококковой инфекции произошла в Новосибирске

Как сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, на территории региона было отмечено 25 случаев заболевания менингококковой инфекцией за короткий период времени – с 30 мая по 9 июня.
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Обновлено вчера в 23:16
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Помпео от имени Трампа поздравил россиян с Днём России

Государственный секретарь США Майк Помпео от имени американского народа и президента Дональда Трампа поздравил россиян с Днём России, который отмечается 12 июня.
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Адмирал оценил реакцию российских моряков на инцидент с крейсером США

Адмиралом запаса Валентином Селивановым была дана оценка действиям российских моряков противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" во время инцидента с американским ракетным крейсером в Восточно-Китайском море, передает РИА Новости.
Обновлено в 01:21
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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