Голикова отчиталась о сокращении числа бедных в РоссииУралинформбюро 02:31

В прошлом году государственную поддержку в форме социального контракта получили 309 тыс. бедных семей. Однако эффект это дало лишь в 35% случаев, сообщила в интервью «Известиям» вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.

с чего всё началось

Количество россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек. В настоящее время число людей за чертой бедности составляет 12,9% населения, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова газете "Известия".

Голикова отчиталась о сокращении числа бедных в России

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