Голикова опровергла информацию о сокращении бюджетных мест в вузахРИА Новости 08:11

К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019-м. Такой прогноз представлен в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, с которым ознакомились «Известия».

с чего всё началось

На самом деле количество бюджетных мест не сократится. Чтобы это не произошло, необходимо изменить формулу Закона об образовании, по которой на 10 тысяч молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет должно быть 800 бюджетных мест в вузах.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования сообщила, что к 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом.

Голикова опровергла информацию о сокращении бюджетных мест в вузах

Политика ПЦУ лишила Филарета канонических прав Новообразованная Православная церковь Украины (ПЦУ) на заседании синода лишила своего почетного патриарха Филарета «канонического права» управления епархией, однако не исключила его из состава епископата.

Политика Толстой: делегация РФ в ПАСЕ 24 июня вылетает в Страсбург Делегация Федерального собрания РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в понедельник вылетит в Страсбург, где проходит летняя сессия ассамблеи.

Происшествия Взрывы боеприпасов в Казахстане попали на видео В сети появилась видеозапись взрывов на складе боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области Казахстана.

Футбол «Ньюкасл» объявил об отставке Бенитеса "Ньюкасл" сообщил, что не станет продлевать контракт с главным тренером команды Рафаэлем Бенитесом.

Технологии Mail.ru Group и «Билайн» разрешили конфликт между собой Mail.ru Group и «Билайн» разрешили конфликт, в ходе которого пользователи оператора жаловались на замедление работы сервисов интернет-компании.

Политика Зеленский уволил так называемого начальника управления СБУ в Крыму Александр Шмитько занимал должность с июня 2018 года Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ об освобождении от должности так называемого начальника главного управления СБУ в Крыму Александра Шмитько.

Экономика Грузия приценивается к санкциям Большинство грузинских экспертов уверены: минимизировать ущерб от уже введенных или возможных новых санкций РФ вряд ли удастся, они больно ударят по грузинским гражданам.

Политика Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентом Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.

Политика Власти Грузии пошли на уступки протестующим На вопросы об отставке главы МВД Георгия Гахарии Иванишвили отвечать не стал. Его отставка — также одно из требований протестующих.

Происшествия В Германии потерпели крушение два истребителя Eurofighter Два истребителя бундесвера Eurofighter потерпели крушение на северо-востоке Германии, об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Министерство внутренних дел.

Политика Путин продлил действие продэмбарго на западные товары Президент России Владимир Путин продлил действие «отдельных специальных экономических мер», в соответствии с которыми запрет на ввоз в Россию некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, поддержавших антироссийские санкции, должен быть продлен еще на год.

Общество Основатель компании «Вимм-Билль-Данн» решил не возвращаться в Россию Один из основателей компании "Вимм-Билль-Данн" Давид Якобашвили решил не возвращаться в Россию до тех пор, пока не решится вопрос с делом, из-за которого сотрудники ФСБ провели обыски в его музее "Собрание" на Солянке.

Гаджеты Intel показала на видео свою первую видеокарту О первой видеокарте от Intel не раз появлялись слухи, но они сразу опровергались.

Кино Том Холланд и Джейк Джилленхол назвали свой любимый фильм Marvel Джилленхол в фильме «Человек-паук: Вдали от дома» сыграл роль главного злодея Мистеро. Мировая премьера картины запланирована на 28 июня.

Общество В Гидрометцентре опровергли приход осенней погоды в Москву Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пояснил сообщения о приходе осенней погоды в Москву.

Политика Не пустить в ПАСЕ: Скабеева объяснила спешку с делом MH17 Результаты расследования крушения «Боинга» в Донбассе были представлены столь «экстренно», чтобы фонд помощи родственникам жертв катастрофы мог попросить ПАСЕ не возвращать России право голоса в организации.

Армия и оружие Виктор Золотов принял в Росгвардии выпускников военных вузов Сегодня директор федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардии) Виктор Золотов провел торжественный прием выпускников высших военных учебных заведений.

Культура Роман Бабаян стал главным редактором «Говорит Москва» Российский тележурналист, ведущий передачи "Право голоса" на телеканале "ТВ Центр" Роман Бабаян назначен главным редактором радиостанции "Говорит Москва".

Происшествия Депутат Госдумы Герасименко попал в ДТП с мотоциклистом в Москве Депутат Госдумы Николай Герасименко сообщил, что в воскресенье на Ленинском проспекте в Москве в его машину врезался мотоциклист.

Политика Пушков высмеял заявление Климкина об участии Украины в G20 Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал информацию о том, что организаторы саммита «Большой двадцатки» не располагают информацией о приезде президента Украины Владимира Зеленского, пишет РИА Новости.

Футбол Аргентина вышла в плей-офф Кубка Америки По одному забитому мячу в каждом из таймов позволили Аргентине одержать победу, которая вывела их в плей-офф Кубка Америки.

Происшествия СК в Курске начал проверку стрельбы полицейского из-за детей с мячом Следователи в Курске проводят проверку по факту стрельбы полицейского из травматического пистолета, который таким образом отгонял детей от своей машины.

Политика В Армении пообещали помочь с авиасообщением между Россией и Грузией Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля.

Футбол Глушаков ищет работу через инстаграм Экс-хавбек и капитан московского "Спартака" Денис Глушаков выложил в инстаграме фото с просьбой о помощи в поиске работы, сообщает "Советский спорт".