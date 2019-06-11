Общество
Голикова оценила возможность перехода на четырехдневную рабочую неделюАргументы и Факты вчера в 08:27
Идею о сокращении рабочей недели в России озвучил премьер Дмитрий Медведев на Международной конференции труда Переход на четырехдневную рабочую неделю потребует серьезных изменений в трудовом законодательстве, цитируют РИА Новости вице-премьера Татьяну Голикову.
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Названы условия и последствия перехода россиян на четырехдневную рабочую неделю
Lenta.ruвчера в 08:53
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