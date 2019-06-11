Общество

Голикова оценила возможность перехода на четырехдневную рабочую неделюАргументы и Факты вчера в 08:27

Идею о сокращении рабочей недели в России озвучил премьер Дмитрий Медведев на Международной конференции труда Переход на четырехдневную рабочую неделю потребует серьезных изменений в трудовом законодательстве, цитируют РИА Новости вице-премьера Татьяну Голикову.
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РИА Новостивчера в 06:32
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В первом туре национальная команда уступила сборной дивизиона Урал-Приволжье (2:3). Победный мяч на счету вратаря «Уфы-2» и сборной ПФЛ Урал-Поволжье Алексея Чернова.
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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