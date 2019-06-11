Общество

Голикова оценила возможность перехода на четырехдневную рабочую неделюАргументы и Факты вчера в 08:27

Идею о сокращении рабочей недели в России озвучил премьер Дмитрий Медведев на Международной конференции труда Переход на четырехдневную рабочую неделю потребует серьезных изменений в трудовом законодательстве, цитируют РИА Новости вице-премьера Татьяну Голикову.
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Названы условия и последствия перехода россиян на четырехдневную рабочую неделю

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Голикова прокомментировала возможность перехода россиян на 4-дневную рабочую неделю

РЕН ТВвчера в 06:34

Голикова оценила вариант перехода на четырехдневную рабочую неделю

Российская газетавчера в 07:26

Голикова: переход на 4-дневную рабочую неделю станет ответом на грядущие вызовы мира высоких технологий

Финмаркетвчера в 07:01

Голикова: вопрос о зарплате при переходе на 4-дневную рабочую неделю остается открытым

ТАССвчера в 06:40

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URA.Ruвчера в 07:34

Голикова заявила о проблемах, которые возникнут при неполной рабочей неделе

РИА Новостивчера в 06:32
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Футбол

«Торпедо» объявило о переходах Лебеденко и Рязанцева

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Общество

Раскрыта технология обмана в финале детского «Голоса»

Вторая группа номеров использовалась для накрутки по СМС и принесла конкурсантке более 8,2 тысячи голосов.
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Обновлено вчера в 23:47
Происшествия

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Общество

Бывшему вице-премьеру Шувалову подняли налог на землю в 2762 раза

Главе Внешэкономбанка и бывшему вице-премьеру Игорю Шувалову в 2762 раза повысили кадастровую стоимость его земельного участка в Сколково и сумму налогов, которые он выплачивает.
Обновлено вчера в 08:41
Армия и оружие

Советский пулемет уничтожил современный американский броневик

Йеменские повстанцы-хуситы уничтожили современный бронеавтомобиль американского производства, принадлежащий их противникам, из советского пулемета ДШКМ.
Обновлено вчера в 08:56
Здоровье

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До конца 2019 года в Новосибирской области откроют четыре Центра амбулаторной онкологической помощи, сообщил журнал Sibmeda со ссылкой на министра здравоохранения региона Константина Хальзова.
Обновлено вчера в 16:32
Армия и оружие

Первая партия пистолетов «Удав» поступила на вооружение армии России

Обновлено вчера в 21:30
Интернет

WhatsApp решил судиться c пользователями

Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
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Происшествия

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Пилот вертолета, врезавшегося в небоскреб в Нью-Йорке, не имел права управлять им в условиях плохой видимости.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

МВД предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей

В России может быть расширен перечень признаков опьянения водителей транспортных средств.
Обновлено вчера в 15:58
Происшествия

В Якутске две девочки получили переломы на надувном аттракционе

Обновлено вчера в 21:37
Общество

В России изменят правила выезда детей за границу

В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.
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Политика

Кадыров прокомментировал ситуацию на границе с Дагестаном

Глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что чеченская сторона не нарушила границы с Дагестаном, установив знаки на своей территории, но призвал "отнестись с пониманием" к реакции жителей, которые восприняли это "как наступление на территориальные интересы".
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У убитой любовница экс-главы Раменского района был ВИЧ, узнали СМИ

Убитая любовница экс-главы Раменского района Андреяы Кулакова Евгения Исаенкова была ВИЧ-инфицирована, сообщает РЕН со ссылкой на данные результатов судебно-медицинской экспертизы.
Обновлено вчера в 12:25
Футбол

Живоглядов перешел в «Локомотив»

Защитник «Уфы» Дмитрий Живоглядов продолжит карьеру в «Локомотиве». Он подписал с «Локо» четырехлетний контракт.
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Футбол

Сборная России обыграла Кипр в отборе на Евро-2020

В Нижнем Новгороде в рамках отборочного турнира команда Станислава Черчесова победила Кипр – 1:0.
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Житель Великобритании выиграл в лотерею около $156 млн

Житель Великобритании выиграл в лотерею EuroMillions £123 млн (около $156 млн), став обладателем третьего по величине приза в истории Соединенного Королевства.
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Экономика

Мантуров доложил Путину об успехах в инвестиционной сфере

По словам Дениса Мантурова, за три года заключено 40 масштабных соглашений.
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41-летняя Анфиса Чехова похвасталась пышным бюстом в бикини

Последней программой с участием Чеховой стали «Взвешенные и счастливые люди» на СТС, где Анфиса сменила певицу Юлию Ковальчук.
Обновлено вчера в 09:52
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Опубликовано видео с пришедшим в себя Бари Алибасовым

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Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявил, что экономика Украины "стагнирует и падает". Об этом сообщает РИА "Новости".
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Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату

Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть мужчине. Об этом 11 июня сообщает издание Bild.
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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