Голикова оценила возможность перехода на четырехдневную рабочую неделюАргументы и Факты вчера в 08:27

Идею о сокращении рабочей недели в России озвучил премьер Дмитрий Медведев на Международной конференции труда Переход на четырехдневную рабочую неделю потребует серьезных изменений в трудовом законодательстве, цитируют РИА Новости вице-премьера Татьяну Голикову.

Футбол «Торпедо» объявило о переходах Лебеденко и Рязанцева Полузащитник «Химок» Александр Рязанцев и нападающий «Факела» Игорь Лебеденко перешли в «Торпедо».

Общество Синоптики рассказали о погоде в Москве 12 июня Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в День России. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Шоу-бизнес Надежда Михалкова на «Кинотавре» встретилась с любовницей бывшего мужа Актриса Надежда Михалкова во время работы «Кинотавра» столкнулась на фестивале с бывшим мужем Резо Гигинеишвили и его новой любовницей Надеждой Оболенцевой.

Политика В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы Украинцы нередко оставляют ложные сообщения о минировании объектов в России, однако делают это в ответ на якобы такие же действия в адрес Украины со стороны россиян, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".

Общество Раскрыта технология обмана в финале детского «Голоса» Вторая группа номеров использовалась для накрутки по СМС и принесла конкурсантке более 8,2 тысячи голосов.

Политика Парламент Гонконга отложил принятие поправок к закону об экстрадиции Ранее поступали сообщения о многотысячной акции протеста около здания заксобрания Гонконга против принятия поправок, позволяющих выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми этот административный район не имеет соглашения об экстрадиции, например, континентальной части Китая.

Общество Бывшему вице-премьеру Шувалову подняли налог на землю в 2762 раза Главе Внешэкономбанка и бывшему вице-премьеру Игорю Шувалову в 2762 раза повысили кадастровую стоимость его земельного участка в Сколково и сумму налогов, которые он выплачивает.

Армия и оружие Советский пулемет уничтожил современный американский броневик Йеменские повстанцы-хуситы уничтожили современный бронеавтомобиль американского производства, принадлежащий их противникам, из советского пулемета ДШКМ.

Здоровье В Новосибирской области откроют четыре онкоцентра До конца 2019 года в Новосибирской области откроют четыре Центра амбулаторной онкологической помощи, сообщил журнал Sibmeda со ссылкой на министра здравоохранения региона Константина Хальзова.

Интернет WhatsApp решил судиться c пользователями Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.

Происшествия Названо нарушение разбившегося в Нью-Йорке пилота вертолета Пилот вертолета, врезавшегося в небоскреб в Нью-Йорке, не имел права управлять им в условиях плохой видимости.

Происшествия МВД предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей В России может быть расширен перечень признаков опьянения водителей транспортных средств.

Общество В России изменят правила выезда детей за границу В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.

Политика Кадыров прокомментировал ситуацию на границе с Дагестаном Глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что чеченская сторона не нарушила границы с Дагестаном, установив знаки на своей территории, но призвал "отнестись с пониманием" к реакции жителей, которые восприняли это "как наступление на территориальные интересы".

Происшествия У убитой любовница экс-главы Раменского района был ВИЧ, узнали СМИ Убитая любовница экс-главы Раменского района Андреяы Кулакова Евгения Исаенкова была ВИЧ-инфицирована, сообщает РЕН со ссылкой на данные результатов судебно-медицинской экспертизы.

Футбол Живоглядов перешел в «Локомотив» Защитник «Уфы» Дмитрий Живоглядов продолжит карьеру в «Локомотиве». Он подписал с «Локо» четырехлетний контракт.

Футбол Сборная России обыграла Кипр в отборе на Евро-2020 В Нижнем Новгороде в рамках отборочного турнира команда Станислава Черчесова победила Кипр – 1:0.

Общество Житель Великобритании выиграл в лотерею около $156 млн Житель Великобритании выиграл в лотерею EuroMillions £123 млн (около $156 млн), став обладателем третьего по величине приза в истории Соединенного Королевства.

Экономика Мантуров доложил Путину об успехах в инвестиционной сфере По словам Дениса Мантурова, за три года заключено 40 масштабных соглашений.

Шоу-бизнес 41-летняя Анфиса Чехова похвасталась пышным бюстом в бикини Последней программой с участием Чеховой стали «Взвешенные и счастливые люди» на СТС, где Анфиса сменила певицу Юлию Ковальчук.

Политика Тимошенко заявила о «падении» экономики Украины Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявил, что экономика Украины "стагнирует и падает". Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество Суд оштрафовал Льва Пономарева на 300 тысяч рублей Мещанский суд Москвы во вторник оштрафовал на 300 тысяч рублей правозащитника Льва Пономарева за повторное нарушение порядка проведения митинга и акции в поддержку фигурантов судебных дел "Нового величия" и "Сети"* у здания ФСБ в Москве в мае, сообщили РИА Новости в суде.