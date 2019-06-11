Общество
Голикова оценила вариант перехода на четырехдневную рабочую неделюРоссийская газета 07:26
Реформа перехода на четырехдневку потребует внесения серьезных изменений в трудовое законодательство, добавила она. Кроме того нужно будет оценить, как изменится в итоге производительность труда. Вице-премьер призналась, что сейчас в правительстве делаются все расчеты.
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Общество
Николай Дроздов покинул программу «В мире животных»
Обновлено в 17:45
Транспорт
Водителей Москвы попросили соблюдать правила парковки 12 июня
12 июня москвичи и гости столицы отметят День России. Этот день празднуют с 1992 года.
Обновлено в 04:20
Футбол
Станислав Черчесов: «Чалов заслуженно сидел на скамейке запасных»
Если вы обратили внимание, сегодня наш соперник начал играть 5-3-2 – как против Шотландии, мы к этому были готовы.
Обновлено в 18:40
Происшествия
Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности
Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.
Обновлено в 16:25
Шоу-бизнес
Морщины не проблема: Подольская поддерживает тренд на естественность
Большинство поклонников попросили любимую певицу не делать уколы красоты.
Обновлено в 16:02
Экономика
Отток капитала из России в январе—мае увеличился почти в два раза
По предварительным данным, отток капитала из России за период с января по май 2019 года вырос почти в два раза и составил $35,2 млрд по сравнению с $18,9 млрд прошлого года, сообщается на официальном сайте ЦБ России.
Обновлено в 12:18
Интернет
WhatsApp решил судиться c пользователями
Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено в 14:10
Шоу-бизнес
45-летняя Юлия Высоцкая показала фигуру в бикини
Актриса не стесняется своего возраста, ведь и в 45 лет она может похвастаться хорошей фигурой.
Обновлено в 14:40
Происшествия
Пожарные локализовали возгорание штабелей леса в Красноярском крае
Пожарные локализовали возгорание штабелей леса в Красноярском крае, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 18:01
Политика
Путин присвоил звание генерала 18 офицерам МВД России
Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-майора 18 офицерам МВД России. Еще два генерала получили повышения.
Обновлено в 10:56
Общество
Раскрыта технология обмана в финале детского «Голоса»
Вторая группа номеров использовалась для накрутки по СМС и принесла конкурсантке более 8,2 тысячи голосов.
Обновлено в 08:11
Политика
Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней
Обновлено в 09:16
Общество
Власти Канады ответили на обращение жителей Киселевска
Жителям Киселевска, которые записали видеообращение к премьер-министру страны Джастину Трюдо, рассказали, смогут ли они получить статус беженцев и что для этого нужно сделать.
Обновлено в 07:22
Общество
Пользователи сообщили о сбое в работе Telegram
Пользователи сообщают о сбое в работе мессенджера Telegram, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов.
Обновлено в 09:13
Происшествия
Солист Rammstein сломал челюсть фанату
Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть своему фанату.
Обновлено в 18:17
Кино
Дмитрий Нагиев сыграет Остапа Бендера в новой экранизации «12 стульев»
Актёр и телеведущий Дмитрий Нагиев сыграет Остапа Бендера в новой экранизации романа "12 стульев".
Обновлено в 11:23
Спорт
Чемпиона ОИ-2008 Сильнова подозревают в применении допинга
Победитель Олимпиады-2008 в Пекине Андрей Сильнов подозревается в применении допинга.
Обновлено в 13:12
Происшествия
Два человека пострадали при пожаре в квартире в Зеленограде
В жилом доме в Зеленограде произошел пожар, в результате которого пострадали два человека.
Обновлено в 17:27
Авто
Автомобили Opel получат российские моторы
Обновлено в 05:34
Спорт
1 400 непальских рабочих погибли на строительстве объектов к ЧМ-2022
Правительство Непала подтвердило, что 1 400 непальских рабочих погибли, помогая строить футбольные стадионы для чемпионата мира по футболу 2022 года, который пройдёт в Катаре.
Обновлено в 18:10
Общество
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу
Пограничная служба ФСБ России сообщила, что с 12 июня вступает в силу новый порядок подачи, рассмотрения и ведения учёта заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних из России за границу.
Обновлено вчера в 21:59
Технологии
AP: Facebook построит солнечную электростанцию в Техасе
Facebook планирует построить в Западном Техасе солнечную электростанцию, которая станет одним из крупнейших аналогичных проектов в стране и прямой инвестицией техногиганта в возобновляемые источники энергии.
Обновлено в 14:16
Происшествия
Оставленных в подмосковном хостеле детей передали во временную семью
Двух годовалых детей, оставленных в хостеле в Котельниках матерью-кукушкой, выписали из больницы и передали во временную семью.
Обновлено в 18:20
Экономика
Суд обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% банка «Восточный»
Арбитражный суд Амурской области обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% акций банка "Восточный" компании бизнесмена Артема Аветисяна.
Обновлено в 07:10
Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал о состоянии отца сразу после отравления
Вечером 5 июня продюсер Бари Алибасов поступил в реанимацию после того, как перепутал йогурт с жидкость «Крот» и выпил средство для очистки труб.
Обновлено в 13:17
Политика
Зеленский отменил часть указов Порошенко
Владимир Зеленский отменил указы экс-президента Украины Петра Порошенко о назначениях членами Высшего совета правосудия Андрея Василенко и Михаила Исакова.
Обновлено в 08:12
Политика
Конституционный суд Украины рассмотрел законность роспуска Рады
11 июня конституционный суд Украины рассмотрел вопрос о законности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады.
Обновлено в 13:31
Происшествия
В Москве шесть автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте
Авария с участием шести автомобилей произошла на Кутузовском проспекте, один человек погиб, двое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной госавтоинспекции.
Обновлено в 19:16
Общество
Google выпустил дудл ко Дню России
Компания Google в День России разместила на стартовой странице своего поисковика праздничный дудл, созданный сестрами-художницами из Санкт-Петербурга.
Обновлено в 17:01
Энергетика
Минфин выступил за повышение налога на добычу полезных ископаемых
Минфин предлагает повысить в 2020 году ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов, передает ТАСС.
Обновлено в 09:02