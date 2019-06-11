Общество
Голикова оценила вариант перехода на четырехдневную рабочую неделюРоссийская газета 07:26
Реформа перехода на четырехдневку потребует внесения серьезных изменений в трудовое законодательство, добавила она. Кроме того нужно будет оценить, как изменится в итоге производительность труда. Вице-премьер призналась, что сейчас в правительстве делаются все расчеты.
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Культура
Уведите ваших детей от наших голубых экранов: Победительница «Евровидения» Кончита Вурст дала концерт в чулках и кожаной сбруе
Кончита вышла на сцену в черных чулках и в кожаной сбруе, выглядящей точь-в-точь как аксессуар для садо-мазо-игр.
Обновлено в 20:00
Общество
Бывшему вице-премьеру Шувалову подняли налог на землю в 2762 раза
Главе Внешэкономбанка и бывшему вице-премьеру Игорю Шувалову в 2762 раза повысили кадастровую стоимость его земельного участка в Сколково и сумму налогов, которые он выплачивает.
Обновлено в 08:41
Происшествия
МВД России расширит перечень признаков опьянения водителей
Министерство внутренних дел России предполагает расширить перечень признаков наличия алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя, выявленных с помощью специальных приборов, сообщается на сайте МВД РФ.
Обновлено в 15:29
Политика
Комиссар СЕ по правам человека планирует посетить Крым
Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович может посетить Крым в октябре 2019 года.
Обновлено в 17:16
Политика
РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям
Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
Обновлено вчера в 05:05
Космос
Астрономы раскрыли тайну «постройки» загадочной пирамиды на Церере
Первые снимки Цереры, полученные зондом Dawn в марте 2015 года после его прибытия к карликовой планете, раскрыли две необычные структуры, которые никто не ожидал увидеть – загадочные белые пятна в кратере Оккатор, оказавшиеся следами густого "рассола", и необычную пирамидальную гору Ахуна, возвышающуюся над Церерой на четыре километра.
Обновлено в 10:45
Политика
Кадыров прокомментировал ситуацию на границе с Дагестаном
Глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что чеченская сторона не нарушила границы с Дагестаном, установив знаки на своей территории, но призвал "отнестись с пониманием" к реакции жителей, которые восприняли это "как наступление на территориальные интересы".
Обновлено в 18:21
Гаджеты
Huawei выпустила миллион смартфонов с собственной ОС
По сообщениям сетевых источников, китайская компания Huawei выпустила тестовую партию смартфонов размером в 1 млн штук, программной основой для которых стала мобильная операционная система собственной разработки.
Обновлено в 06:19
Общество
В России изменят правила выезда детей за границу
В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:06
Космос
Учёные выяснили, что на Солнце могут возникать супервспышки-«убийцы»
Группа ученых из университета Колорадо в Боулдере (США) доказала возможность появления солнечных вспышек, способных уничтожить жизнь на Земле.
Обновлено в 17:32
Шоу-бизнес
Сын Алибасова опубликовал первое фото отца после комы
Обновлено в 05:52
Общество
Раскрыта технология обмана в финале детского «Голоса»
Обновлено в 08:11
Армия и оружие
Российский профессор рассказал об «опасных» планах США
Американская военная помощь Украине представляет собой опасные планы, которые также не принесут ничего хорошего Европе, заявил профессор МГУ, экс-член Научного совета при Совете безопасности России, политолог Андрей Манойло в интервью RT.
Обновлено в 18:45
Интернет
WhatsApp решил судиться c пользователями
Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено в 14:10
Армия и оружие
Первая партия пистолетов «Удав» поступила на вооружение армии России
Директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Альберт Баков сообщил, что первая партия пистолетов «Удав» поступила на вооружение армии России.
Обновлено в 21:30
Происшествия
Два человека пострадали при пожаре в квартире в Зеленограде
В жилом доме в Зеленограде произошел пожар, в результате которого пострадали два человека.
Обновлено в 17:27
Политика
Тимошенко заявила о «падении» экономики Украины
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявил, что экономика Украины "стагнирует и падает". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 21:51
Общество
Дроздов ушел из программы «В мире животных»
Зоолог и телеведущий Николай Дроздов рассказал об уходе из программы "В мире животных".
Обновлено в 14:24
Авто
Nissan представит новое поколение Juke в этом году
Компания Nissan готовит к выпуску кроссовер Juke нового поколения.
Обновлено в 08:12
Шоу-бизнес
Пелагея прокомментировала смерть участника шоу «Голос» Сафиулина
Российская певица Пелагея написала на своей странице в Instagram, что у скончавшегося участника вокального телепроекта "Голос" Алексея Сафиулина было "большое доброе сердце".
Обновлено в 09:47
Футбол
Сборная России одержала нелегкую победу над командой Кипра
Сборная России довела встречу до победы 1:0. Наша команда набрала 9 очков и занимает второе место в группе I.
Обновлено в 16:39
Политика
Рябков заявил, что в отношениях с США «нет места чудесам»
Ранее советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Россия, КНР, Иран, Венесуэла и Китай распространяют слухи о разногласиях в администрации США.
Обновлено в 21:44
Происшествия
Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности
Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.
Обновлено в 16:25
Экономика
Названы регионы РФ с самым высоким ростом зарплат
Самый быстрый рост заработных плат в 2019 году ожидается в Ленинградской области (+7,1%), сообщает 11 июня «Российская газета» со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве РФ.
Обновлено в 04:08
Космос
Орбиту Земли сковало кольцо космического мусора
На околоземной орбите Земли находится от 600 до 700 тысяч разбитых космических аппаратов, их обломков и других опасных объектов техногенного происхождения.
Обновлено в 13:01
Происшествия
Малахов нашел новый поворот в деле погибшей любовницы главы района
Обновлено вчера в 12:28
Футбол
Буффон может сменить Касильяса в «Порту»
СМИ сообщают, что легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон может перейти в "Порту".
Обновлено в 07:10
Происшествия
В МЧС дали советы по безопасности во время купания
В МЧС дали советы, как искупаться и остаться в живых. Об этом 12 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 21:26
Наука
В Якутии нашли голову волка возрастом 40 тыс. лет
Житель Якутии нашел на берегу реки Индигирка отрубленную волчью голову, которая пролежала до наших дней 40 тыс. лет.
Обновлено в 13:50
Политика
Муратов рассказал о роли Путина в освобождении Голунова
Председатель совета директоров «Новой газеты», член общественного совета при МВД Дмитрий Муратов рассказал The Bell, кем и как принималось решение об освобождении корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 14:53