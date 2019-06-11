Общество

Голикова оценила вариант перехода на четырехдневную рабочую неделюРоссийская газета 07:26

Реформа перехода на четырехдневку потребует внесения серьезных изменений в трудовое законодательство, добавила она. Кроме того нужно будет оценить, как изменится в итоге производительность труда. Вице-премьер призналась, что сейчас в правительстве делаются все расчеты.
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Названы условия и последствия перехода россиян на четырехдневную рабочую неделю

Lenta.ru08:53

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URA.Ru07:34

Голикова оценила вариант перехода на четырехдневную рабочую неделю

Российская газета07:26

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Финмаркет07:01

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ТАСС06:40

Голикова прокомментировала возможность перехода россиян на 4-дневную рабочую неделю

РЕН ТВ06:34

Голикова заявила о проблемах, которые возникнут при неполной рабочей неделе

РИА Новости06:32
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По сообщениям сетевых источников, китайская компания Huawei выпустила тестовую партию смартфонов размером в 1 млн штук, программной основой для которых стала мобильная операционная система собственной разработки.
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Первая партия пистолетов «Удав» поступила на вооружение армии России

Директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Альберт Баков сообщил, что первая партия пистолетов «Удав» поступила на вооружение армии России.
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Два человека пострадали при пожаре в квартире в Зеленограде

В жилом доме в Зеленограде произошел пожар, в результате которого пострадали два человека.
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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