Экономика
Голикова оценила вариант перехода на четырехдневную рабочую неделюРоссийская газета 07:26
Реформа перехода на четырехдневку потребует внесения серьезных изменений в трудовое законодательство, добавила она. Кроме того нужно будет оценить, как изменится в итоге производительность труда. Вице-премьер призналась, что сейчас в правительстве делаются все расчеты.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 11 июня, что сотрудников Республиканского центра по гидрометеорологии (Белгидромета) нужно уволить или «привести в чувство».
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Экономика
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Обновлено в 02:06
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Высший балл на ЕГЭ по литературе получили 15 челябинских выпускников
В этом году 15 южноуральских выпускников набрали максимальные сто баллов по литературе, еще 145 человек, или 18 процентов от общего числа сдававших этот экзамен, получили более 80 баллов.
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Общество
Мэрия Москвы пожалуется в прокуратуру из-за марша в поддержку Голунова
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Технологии
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Кино
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Режиссер полнометражной экранизации романа Фрэнка Герберта «Дюна» Дени Вильнёв поможет с запуском сериала-спин-оффа «Дюна: Сестричество» (Dune: The Sisterhood) и поставит пилотный эпизод проекта.
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Общество
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Amazon возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира
Американский Amazon стал самым дорогим мировым брендом.
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Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю
В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
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