Экономика

Голикова оценила вариант перехода на четырехдневную рабочую неделюРоссийская газета 07:26

Реформа перехода на четырехдневку потребует внесения серьезных изменений в трудовое законодательство, добавила она. Кроме того нужно будет оценить, как изменится в итоге производительность труда. Вице-премьер призналась, что сейчас в правительстве делаются все расчеты.
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Названы условия и последствия перехода россиян на четырехдневную рабочую неделю

Lenta.ru08:53

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URA.Ru07:34

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ТАСС06:40

Голикова прокомментировала возможность перехода россиян на 4-дневную рабочую неделю

РЕН ТВ06:34

Голикова заявила о проблемах, которые возникнут при неполной рабочей неделе

РИА Новости06:32
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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