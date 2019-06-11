Экономика
Голикова оценила вариант перехода на четырехдневную рабочую неделюРоссийская газета 07:26
Реформа перехода на четырехдневку потребует внесения серьезных изменений в трудовое законодательство, добавила она. Кроме того нужно будет оценить, как изменится в итоге производительность труда. Вице-премьер призналась, что сейчас в правительстве делаются все расчеты.
Читать в источнике
Оценить39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 16:53, Ашберн
Политика
Путин рассмотрит вопрос увольнения генералов за дело Голунова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин своевременно займется рассмотрением ходатайства главы МВД Владимира Колокольцева об увольнении двух генералов полиции за дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 16:02
Происшествия
Во французской тюрьме заключенные захватили заложников
В тюрьме Конде-сюр-Сарт во французском департаменте Орн заключенные захватили заложников.
Обновлено в 15:06
Шоу-бизнес
Алла Пугачева показала, как Гарри и Лиза Галкины катаются на роликах
Алла Пугачева показала, как Гарри и Лиза Галкины катаются на роликах.
Обновлено в 12:44
Футбол
Футболист Дмитрий Живоглядов перешел из «Уфы» в «Локомотив»
Обновлено в 10:52
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова не исключил, что продюсера могли отравить
Напомним: артист попал в больницу в тяжелом состоянии после того, как выпил средство для прочистки канализационных труб "Крот", которое перепутал с йогуртом (тара химиката и в самом деле к такому действию условно располагает).
Обновлено в 13:15
Футбол
Сборная России с минимальным счетом обыграла киприотов
В Нижнем Новгороде завершился матч отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Кипром, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:38
Политика
Украинцы просят Зеленского вернуть Крыму пресную воду
Петиция, в которой обозначено требование как можно скорее возобновить подачу пресной воды в Крым, была опубликована на сайте официального интернет-представительства президента Украины.
Обновлено в 14:25
Происшествия
МВД России расширит перечень признаков опьянения водителей
Министерство внутренних дел России предполагает расширить перечень признаков наличия алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя, выявленных с помощью специальных приборов, сообщается на сайте МВД РФ.
Обновлено в 15:29
Политика
Муратов рассказал о роли Путина в освобождении Голунова
Председатель совета директоров «Новой газеты», член общественного совета при МВД Дмитрий Муратов рассказал The Bell, кем и как принималось решение об освобождении корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 14:53
Авто
АвтоВАЗ объяснил, почему в «Ладах» «воет» коробка
Обновлено в 07:45
Политика
Болтон обвинил Россию в распространении слухов об администрации США
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон утверждает, что РФ и КНР в числе других стран распространяют слухи о разногласиях в администрации США.
Обновлено в 16:39
Футбол
В финале юношеского ЧМ сыграют Украина и Корея
Сборная Кореи обыграла Эквадор в полуфинале юношеского чемпионата мира-2019 для игроков не старше 20 лет - 1:0.
Обновлено в 16:22
Общество
Раскрыта технология обмана в финале детского «Голоса»
Вторая группа номеров использовалась для накрутки по СМС и принесла конкурсантке более 8,2 тысячи голосов.
Обновлено в 08:11
Происшествия
Избившего промоутера в «Зарядье» охранника уволили
На кадрах сотрудник охраны парка пытается выгнать с территории распространителя листовок.
Обновлено в 09:58
Происшествия
Лидер группы Rammstein сломал челюсть назойливому поклоннику
В баре фешенебельного мюнхенского отеля "Байеришер хоф" фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн, повздорив с одним из постояльцев, сломал ему челюсть.
Обновлено в 16:36
Происшествия
Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности
Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.
Обновлено в 16:25
Хоккей
Тарасенко и Бозак не приняли участия в тренировке «Сент-Луиса»
Нападающие Тайлер Бозак и Владимир Тарасенко не приняли участия в тренировке «Сент-Луис Блюз», сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Дэн Розен.
Обновлено в 13:57
Шоу-бизнес
45-летняя Юлия Высоцкая показала фигуру в бикини
Актриса не стесняется своего возраста, ведь и в 45 лет она может похвастаться хорошей фигурой.
Обновлено в 14:40
Политика
Климкин оценил шансы Украины на вступление в ЕС в ближайшие 10 лет
Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что у Украины нет шансов вступить в Евросоюз в ближайшие 10 лет из-за затянувшегося процесса переговоров с альянсом.
Обновлено в 15:51
Экономика
Россия начнет выплачивать пенсии трудовым мигрантам из стран ЕАЭС
Минтруд РФ направил на рассмотрение в экспертный совет при правительстве пакет документов по соглашению между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в котором говорится, что мигрант должен получать пенсию от той страны, в которой он работал и платил отчисления, сообщает РБК.
Обновлено в 11:31
Культура
На яхте саудовского принца нашли самую дорогую картину в мире
Картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира», долгое время считавшаяся пропавшей, находится на яхте наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.
Обновлено в 11:38
Технологии
WhatsApp решил судиться c пользователями
Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено в 14:10
Общество
Льва Пономарева оштрафовали на 300 тысяч рублей
Мещанский суд Москвы назначил административный штраф в 300 тысяч рублей правозащитнику Льву Пономареву за организацию несогласованной акции на Лубянке 13 мая.
Обновлено в 13:24
Происшествия
Голунов прокомментировал закрытие уголовного дела
Ранее МВД приняло решение прекратить уголовное преследование журналиста Ивана Голунова в связи с недоказанностью его вины.
Обновлено в 14:27
Происшествия
Голунов решил не идти на акцию в свою поддержку 12 июня
Журналист Иван Голунов после снятия обвинений в торговле наркотиками и освобождения сказал, что не планирует посетить несогласованную акцию 12 июня, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 15:49
Происшествия
Российский морпех погиб в затонувшем во время учений БТР
Обновлено в 13:23
Армия и оружие
ВМФ России примет в свой состав патрульный корабль «Дмитрий Рогачев»
В состав ВМФ России во вторник будет торжественно принят новейший патрульный корабль "Дмитрий Рогачев", построенный на Зеленодольском заводе имени Горького.
Обновлено вчера в 19:10
Политика
РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям
Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
Обновлено вчера в 05:05