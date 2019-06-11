Общество

Голикова оценила вариант перехода на четырехдневную рабочую неделюРоссийская газета вчера в 07:26

Реформа перехода на четырехдневку потребует внесения серьезных изменений в трудовое законодательство, добавила она. Кроме того нужно будет оценить, как изменится в итоге производительность труда. Вице-премьер призналась, что сейчас в правительстве делаются все расчеты.
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Названы условия и последствия перехода россиян на четырехдневную рабочую неделю

Lenta.ruвчера в 08:53

Голикова подняла вопрос о зарплате россиян при переходе на четырехдневную рабочую неделю

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Голикова прокомментировала возможность перехода россиян на 4-дневную рабочую неделю

РЕН ТВвчера в 06:34

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Голикова: вопрос о зарплате при переходе на 4-дневную рабочую неделю остается открытым

ТАССвчера в 06:40

Голикова оценила вариант перехода на четырехдневную рабочую неделю

Российская газетавчера в 07:26

Голикова заявила о проблемах, которые возникнут при неполной рабочей неделе

РИА Новостивчера в 06:32
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Происшествия

У убитой любовница экс-главы Раменского района был ВИЧ, узнали СМИ

Убитая любовница экс-главы Раменского района Андреяы Кулакова Евгения Исаенкова была ВИЧ-инфицирована, сообщает РЕН со ссылкой на данные результатов судебно-медицинской экспертизы.
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Армия и оружие

Первая партия пистолетов «Удав» поступила на вооружение армии России

Директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Альберт Баков сообщил, что первая партия пистолетов «Удав» поступила на вооружение армии России.
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Политика

Тимошенко рассказала о серьезном упадке украинской экономики

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Общество

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пятикилометровый столб пепла

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Космос

В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию

В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
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Политика

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Представляющая Украину на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала предоставить право Киеву добывать газ в Черном море.
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Происшествия

Под Екатеринбургом иномарка сбила насмерть ребенка

Сообщается, что женщина, находясь за рулем иномарки «Renault Duster», двигалась по улице Чапаева.
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Культура

Звезда «Голоса» Алексей Сафиулин найден мертвым

Звезда "Голоса" Алексей Сафиулин найден мертвым Причина смерти артиста выясняется.
Обновлено вчера в 03:38
Космос

Science (США): Россия запускает телескоп для изучения темной энергии (Science)

В рамках нового проекта стоимостью около 500 миллионов евро на космической платформе будут установлены два рентгеновских телескопа производства Германии и России.
Обновлено вчера в 05:31
Происшествия

В Красноярском крае рядом с жилыми домами вспыхнул лес

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Интернет

WhatsApp решил судиться c пользователями

Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено вчера в 14:10
Политика

В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы

Украинцы нередко оставляют ложные сообщения о минировании объектов в России, однако делают это в ответ на якобы такие же действия в адрес Украины со стороны россиян, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 23:12
Общество

Канада отреагировала на просьбу жителей Киселевска об убежище

Жители российского Киселевска (Кемеровская область) получили ответ на свою просьбу об убежище, адресованную премьер-министру Канады Джастину Трюдо, передает МБХ-Медиа.
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Nissan GT-R и Juke уходят из России

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Технологии

Uber запустит воздушное такси в Мельбурне

Американская компания Uber запускает воздушное такси в австралийском Мельбурне, а также в американских городах Даллас (штат Техас) и Лос-Анджелес (штат Калифорния).
Обновлено в 00:36
Политика

Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана

Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вступил в должность главы государства, сообщает Tengrinews.
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Футбол

Сборная России обыграла Кипр в отборе на Евро-2020

В Нижнем Новгороде в рамках отборочного турнира команда Станислава Черчесова победила Кипр – 1:0.
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия

МВД прекратило уголовное преследование Голунова

МВД освободило журналиста Ивана Голунова от уголовной ответственности в связи с недоказанностью вины.
Обновлено вчера в 11:07
Общество

Четырёхдневную рабочую неделю в РФ бессмысленно даже обсуждать – эксперт

Заявляя о возможном переходе на четырёхдневную рабочую неделю, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев лишь озвучил один из общемировых трендов, реализация которого в России возможна будет только в очень далёком будущем.
Обновлено вчера в 09:40
Политика

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Обновлено вчера в 18:21
Гаджеты

Huawei выпустила миллион смартфонов с собственной ОС

По сообщениям сетевых источников, китайская компания Huawei выпустила тестовую партию смартфонов размером в 1 млн штук, программной основой для которых стала мобильная операционная система собственной разработки.
Обновлено вчера в 06:19
Армия и оружие

Как российские десантники нарушили планы НАТО на Балканах

3 июня 1999 года президент Югославии Слободан Милошевич был вынужден согласиться с навязанным западными странами планом "мирного урегулирования", включавшим вывод из Косова югославских военных и передачу края под контроль международных сил KFOR (англ. Kosovo Force) под руководством НАТО.
Обновлено в 01:04
Общество

Синоптики рассказали о погоде в Москве 12 июня

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в День России. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
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Италия ужесточила меры миграционного законодательства

Согласно поправкам в законе власти Италии смогут штрафовать от 10 до 50 тысяч евро на капитанов судов, которые не подчиняются требованиям береговой охраны, финансовой гвардии при спасении мигрантов в Средиземном море.
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Шесть машин столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве

Один человек погиб в крупном ДТП с участием шести автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщает 12 июня РЕН ТВ.
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Авто

Опубликованы цены нового внедорожника Hyundai Palisade

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Татуировки «1939» и «1945» обозначают даты рождения дедушек хоккеиста, о чём Панарин рассказал в комментариях.
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МВД предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей

В России может быть расширен перечень признаков опьянения водителей транспортных средств.
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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