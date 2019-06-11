Общество
Голикова оценила вариант перехода на четырехдневную рабочую неделюРоссийская газета вчера в 07:26
Реформа перехода на четырехдневку потребует внесения серьезных изменений в трудовое законодательство, добавила она. Кроме того нужно будет оценить, как изменится в итоге производительность труда. Вице-премьер призналась, что сейчас в правительстве делаются все расчеты.
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Названы условия и последствия перехода россиян на четырехдневную рабочую неделю
Lenta.ruвчера в 08:53
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