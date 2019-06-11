Общество

Голикова оценила вариант перехода на четырехдневную рабочую неделюРоссийская газета 07:26

Реформа перехода на четырехдневку потребует внесения серьезных изменений в трудовое законодательство, добавила она. Кроме того нужно будет оценить, как изменится в итоге производительность труда. Вице-премьер призналась, что сейчас в правительстве делаются все расчеты.
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Голикова: переход на 4-дневную рабочую неделю станет ответом на грядущие вызовы мира высоких технологий

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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 19:02, Ашберн
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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