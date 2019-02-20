Экономика
Голикова оценила предложенные Путиным соцльготы в 80 млрд рублейИзвестия вчера в 12:15
Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова заявила, что на социальные льготы, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, в 2019 году потребуется 80 млрд рублей. Об этом в среду, 20 февраля, сообщает «РИА Новости».
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По предварительным оценкам, то, что выпадает на 2019 год по соцблоку, оценивается в 80 миллиардов рублей. На 2020 год эти цифры больше, потому что туда добавляются дополнительные меры, еще растет контингент получателей тех льгот, которые сегодня озвучил президент.
— Татьяна Голикова, российский политикМИР 24 вчера в 10:59
с чего всё началось
Реализация в 2019 году социальных льгот, предложенных президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, потребует около 80 млрд рублей, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире «Первого канала».Новая газетавчера в 12:23
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