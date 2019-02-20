Голикова оценила предложенные Путиным соцльготы в 80 млрд рублейИзвестия 12:15

с чего всё началось

По предварительным оценкам, то, что выпадает на 2019 год по соцблоку, оценивается в 80 миллиардов рублей. На 2020 год эти цифры больше, потому что туда добавляются дополнительные меры, еще растет контингент получателей тех льгот, которые сегодня озвучил президент.

Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова заявила, что на социальные льготы, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, в 2019 году потребуется 80 млрд рублей. Об этом в среду, 20 февраля, сообщает «РИА Новости».

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