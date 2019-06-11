Политика
Голикова оценила членство России в ЦЕРН в $115 млн в годКоммерсантъ вчера в 21:33
Полноправное членство России в Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН) будет стоить около $115 млн в год, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она добавила, что соглашение об участии России во второй фазе модернизации Большого адронного коллайдера будет готово к середине 2020 года.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 05:09, Ашберн
Футбол
«Рома» объявила о назначении Фонсеки главным тренером
Обновлено в 04:46
Экономика
Россияне ускорили скупку недвижимости на Кипре
Постоянно растущие цены на жилье могут внезапно обрушиться в случае, если программу получения кипрского гражданства в обмен на инвестиции в недвижимость отменят.
Обновлено в 04:08
Авто
В России рухнули цены на УАЗ «Профи»
До конца июня УАЗ "Профи" можно приобрести за 648 000 рублей (бортовой "Профи" в комплектации "Стандарт" до акции стоил 819 900 рублей).
Обновлено в 03:05
Здоровье
Южносахалинцев призывают сообщать о детях, которые могут быть в опасности
На сегодняшний день в муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних на учете состоит 71 семья, в которых дети оказались в социально опасном положении, сообщает ИА Sakh.com со ссылкой на администрацию Южно-Сахалинска.
Обновлено в 04:41
Общество
AliExpress ускорит доставку недорогих товаров в Россию
Китайская торговая площадка AliExpress решила ускорить доставку товаров дешевле 150 рублей и будет поставлять их самолетами.
Обновлено вчера в 20:08
Происшествия
Найдено возможное место хранения Янтарной комнаты
В польском поселении Мамерки, где находится комплекс немецких бункеров времен Второй мировой войны, найден потайной вход в тоннель, который не использовался с момента отступления нацистов из этих мест.
Обновлено в 05:00
Спорт
Сноубордистка Заварзина высказалась о недопуске Уайлда к соревнованиям
Бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года российская сноубордистка Алёна Заварзина прокомментировала ситуацию вокруг её супруга Вика Уайлда, не допущенного до соревнований Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА).
Обновлено в 03:13
Гаджеты
Huawei хочет заменить Android российской ОС
Операционную систему Android в телефонах Huawei может сменить российская мобильная ОС "Аврора", пишут СМИ.
Обновлено в 03:47
Политика
Даудов отреагировал на снос чеченских указателей под Кизляром
Дорожные знаки границы Шелковского района Чечни и Кизлярского района Дагестана снесены жителями соседней республики самовольно, заявил спикер чеченского парламента Магомед Даудов.
Обновлено в 02:28
Происшествия
В редакции «Областной газеты» в Екатеринбурге проходят обыски
В Екатеринбурге сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями проводят обыск в редакции «Областной газеты», передаёт издание Ура.ру.
Обновлено в 04:17
Политика
Гитаристу группы «Бахыт-компот» запретили въезд на Украину на три года
Украинские пограничники не пропустили на Украину гражданина РФ, гитариста группы "Бахыт-компот" из-за поездки в Донецк, ему запретили въезд в страну сроком на три года, сообщила во вторник пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Обновлено в 04:58
Происшествия
Пьяный полицейский сбил двух девочек на пешеходном переходе в Сочи
В Сочи сотрудник местного УВД на пешеходном переходе сбил двух 16-летних девочек.
Обновлено в 04:45
Происшествия
В Одессе шесть человек погибли в результате пожара в психбольнице
В психиатрической больнице Одессы на Украине произошел пожар, погибли шесть человек, передает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено вчера в 19:36
Общество
Беспилотные авто протестируют на владимирских дорогах
Обновлено в 04:00
Общество
Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение продуктов
Уничтожение пригодных к употреблению продуктов могут запретить. С таким предложением выступил Роспотребнадзор.
Обновлено в 03:09
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук не смог поддержать Паулину Андрееву на ее премьере
Присутствующие во время выступления Андреевой кинодеятели заметили, что рядом с Паулиной не было ее избранника, Федора Бондарчука, хоть в Сочи он тоже прилетел.
Обновлено вчера в 07:32
Шоу-бизнес
У Анны Плетневой диагностировали психическое расстройство
Обновлено вчера в 23:00
Экономика
Потребительская уверенность россиян за год снизилась вдвое
Потребительская уверенность россиян в I квартале 2019 года уменьшилась вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, до -16 пунктов.
Обновлено вчера в 15:00
Политика
Умер депутат Заксобрания Петербурга Павел Зеленков
На 51-м году жизни скончался депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Зеленков.
Обновлено вчера в 19:20
Происшествия
СК проверяет данные о драке со стрельбой возле школы в Грозном
Следователи организовали проверку в связи с появившимся в СМИ видеороликом с дракой старшеклассников на территории одной из школ Грозного.
Обновлено вчера в 18:17
Политика
Додон аннулировал указ о роспуске парламента
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что аннулировал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.
Обновлено в 03:49
Политика
Зеленский решил не давить на судей
Конституционный суд Украины (КСУ) рассматривает вопрос о законности решения украинского лидера Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.
Обновлено в 04:57
Футбол
«Ювентус» может купить четырёх игроков «Реала»
Туринский «Ювентус» проявляет интерес к целой группе игроков мадридского «Реала», утверждает Tuttosport.
Обновлено в 02:45
Музыка
Лазарев прокомментировал сообщения о конфликте с Лободой
Сергей Лазарев прокомментировал сообщения СМИ о том, что он якобы устроил перепалку с украинской певицей Светланой Лободой за кулисами премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 04:19
Недвижимость
В Екатеринбурге нашли жилье с самыми дешевыми квадратными метрами
Аналитики N1.RU составили рейтинг квартир в Екатеринбурге с самыми дешевыми квадратными метрами.
Обновлено в 01:29
Происшествия
Экс-глава СК Волгограда задержан по делу о покушении на губернатора
Обновлено вчера в 13:48
Общество
Власти Москвы предложили организаторам марша в поддержку Голунова обсудить безопасность акции
Одному из организаторов шествия в поддержку журналиста Ивана Голунова Илье Азару позвонил заместитель мэра Москвы Александр Горбенко и пригласил на встречу для обсуждения акции и обеспечения безопасности ее участников.
Обновлено в 03:36
Общество
Туристам в Риме запретили гулять с голым торсом
Обновлено в 04:44
Футбол
Самба Соу может покинуть «Динамо» и перейти в «Ланс»
Малийский полузащитник московского «Динамо» Самба Соу может перейти в «Ланс», утверждает Lensois.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Управлял ногами: известный мотоблогер разбился в Подмосковье
Мотоблогер из Уфы Артем Болдырев, более известный как Болт и Moto Nexus, погиб в Подмосковье, на скорости около 140 километров в час врезавшись в отбойник.
Обновлено в 03:45