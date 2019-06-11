Экономика
Голикова оценила членство России в ЦЕРН в $115 млн в годКоммерсантъ вчера в 21:33
Полноправное членство России в Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН) будет стоить около $115 млн в год, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она добавила, что соглашение об участии России во второй фазе модернизации Большого адронного коллайдера будет готово к середине 2020 года.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 07:45, Ашберн
Общество
Власти Канады ответили на обращение жителей Киселевска
Канадские власти заявили, что смогут рассмотреть просьбу кузбассовцев о предоставлении им статуса беженцев только после того, как те покинут Россию.
Обновлено в 07:22
Музыка
«Машина времени» не выступит на Красной площади в День России
Обновлено 09 июня в 00:34
Общество
Мэрия Москвы обратится в прокуратуру по поводу марша в защиту Голунова
Вице-мэр Москвы Александр Горбенко рассказал «Интерфаксу» о намерении городских властей обратиться в прокуратуру по поводу шествия в защиту журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 07:02
Шоу-бизнес
Алибасов вышел из искусственной комы
Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.
Обновлено в 05:13
Политика
Медведев рассказал о перспективах четырехдневной рабочей недели
Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключает, что в будущем основой социально-трудового контракта станет четырехдневная рабочая неделя.
Обновлено в 05:41
Культура
Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной
Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Экономика
Названы регионы РФ с самым высоким ростом зарплат
Самый быстрый рост заработных плат в 2019 году ожидается в Ленинградской области (+7,1%), сообщает 11 июня «Российская газета» со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве РФ.
Обновлено в 04:08
Спорт
Россию лишили руководящих постов в IAAF
Спортивные чиновники из РФ в течение четырех лет не смогут занимать руководящие посты в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
Обновлено в 06:39
Армия и оружие
Адмирал оценил реакцию российских моряков на инцидент с крейсером США
Адмиралом запаса Валентином Селивановым была дана оценка действиям российских моряков противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" во время инцидента с американским ракетным крейсером в Восточно-Китайском море, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 01:21
Происшествия
Экс-глава СК Волгограда задержан по делу о покушении на губернатора
Обновлено вчера в 13:48
Космос
Грузовой корабль «Прогресс» покинет МКС 29 июля
Российский грузовой корабль «Прогресс МС-11» покинет Международную космическую станцию 29 июля.
Обновлено 08 июня в 23:03
Происшествия
Прокуратура запросила данные о понятых по делам за наркотики в Москве
Генеральная прокуратура запросила информацию обо всех понятых, участвовавших в оперативно-розыскных мероприятиях по делам о сбыте наркотиков, которые вело УВД по ЗАО Москвы.
Обновлено в 04:39
Происшествия
В Ленобласти за взятку задержан начальник экономической полиции района
Начальник Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) ОМВД России по Лодейнопольскому району Ленинградской области задержан по подозрению в вымогательстве 300 тысяч рублей у предпринимателя за невозбуждение в отношении него уголовного дела.
Обновлено в 05:32
Политика
Зеленский отменил указы Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия (ВСП) Андрея Василенко и Михаила Исакова.
Обновлено в 06:05
Происшествия
В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП
В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Шоу-бизнес
45-летняя Юлия Высоцкая опубликовала фото в бикини
45-летняя Юлия Высоцкая опубликовала фото в бикини Сама Юлия дала подсказки, как ей удается поддерживать себя в прекрасной форме.
Обновлено вчера в 22:01
Экономика
Amazon возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира
Американский Amazon стал самым дорогим мировым брендом.
Обновлено в 04:15
Политика
В МИД России прокомментировали обращение Украины в Гаагу
Со стороны МИД было выражено возмущение касательного того, что украинское правительство обратилось в Гаагу не по поводу текста Конвенции 1982 года, которая должна быть рассмотрена заново, а с надеждой вернуть себе Крымский полуостров.
Обновлено вчера в 05:01
Происшествия
Заместителя начальника сургутской ГИБДД отстранили от службы
Работник ГИБДД рассказал о том, что начальник ставит невыполнимые и противоречащие законодательству задачи.
Обновлено в 05:18
Происшествия
В Сочи пьяный полицейский сбил на переходе двух девушек и скрылся
В Сочи следователи устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого пострадали две 16-летние девушки, сообщает 11 июня главное следственное управление СКР по Краснодарскому краю.
Обновлено в 05:26
Происшествия
Задержан мужчина, напавший на редакцию «Сноба»
Столичной полицией задержан хулиган, который 10 июня совершил нападение на редакцию издания "Сноб".
Обновлено в 06:23
Общество
Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение продуктов
Уничтожение пригодных к употреблению продуктов могут запретить. С таким предложением выступил Роспотребнадзор.
Обновлено в 03:09
Футбол
Бенитес может вновь возглавить «Челси»
Бенитес ранее уже возглавлял «Челси». В сезоне-2012/13 он привёл команду к победе в Лиге Европы.
Обновлено в 07:29
Политика
Лукашенко назначил министром внутренних дел Белоруссии Караева
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил министром внутренних дел Юрия Караева, который до настоящего времени работал в должности замминистра внутренних дел - командующего внутренними войсками, сообщает во вторник агентство Sputnik Белоруссия.
Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес
Пугачева «потеряла сознание» на архивном видео с фестиваля «Жара»
На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram появилась забавная видеозапись, которая датирована 2017 годом.
Обновлено в 00:56
Общество
Памятник Евгению Примакову установят напротив здания МИДа в Москве
Памятник расположится напротив здания МИДа, где Примаков работал несколько лет, уточнил агентству помощник президента РФ, председатель оргкомитета Примаковских чтений Юрий Ушаков.
Обновлено вчера в 08:08
Политика
Зеленский покинул заседание Конституционного суда по роспуску Рады
Президент Украины Владимир Зеленский покинул здание Конституционного суда, где рассматривается роспуск Верховной рады.
Обновлено в 05:23
Экономика
Суд обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% банка «Восточный»
Арбитражный суд Амурской области обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% акций банка "Восточный" компании бизнесмена Артема Аветисяна.
Обновлено в 07:10