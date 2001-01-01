Экономика
Голикова оценила членство России в ЦЕРН в $115 млн в годКоммерсантъ 21:33
Полноправное членство России в Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН) будет стоить около $115 млн в год, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она добавила, что соглашение об участии России во второй фазе модернизации Большого адронного коллайдера будет готово к середине 2020 года.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 22:38, Ашберн
Общество
Порядок выезда детей за пределы России изменится с 12 июня
Пограничная служба ФСБ России предупредила об изменении в порядке выезда детей за рубеж, которое вступит в силу с 12 июня.
Обновлено в 11:35
Происшествия
В Подмосковье в ДТП погиб мотоблогер
Обновлено в 21:44
Происшествия
Хакеры похитили фото из базы погранслужбы США
Служба таможенного и пограничного контроля США (CBP) сообщила, что хакеры получили доступ к фотографиям путешественников и номерных знаков автомобилей в результате взлома, передает CNN.
Обновлено в 21:59
Происшествия
«Полковник-миллиардер» Захарченко получил 13 лет колонии
Обновлено в 09:56
Финансы
Рубль подорожал к доллару и евро благодаря росту нефти
Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль дорожает к бивалютной корзине благодаря улучшению настроений инвесторов на глобальном рынке и позитивной динамике цен на нефть.
Обновлено в 03:28
Космос
Свердловчане смогут наблюдать противостояние Луны и Юпитера
Обновлено в 01:34
Общество
Сын Бари Алибасова сообщил о риске внутреннего кровотечения у отца
Продюсер и музыкант Бари Алибасов находится под пристальным вниманием врачей из-за вероятности того, что может вскрыться рубец на ожоге желудка, а это может привести к летальному исходу, сообщил "Интерфаксу" сын музыканта Бари Алибасов-младший.
Обновлено в 14:55
Общество
Египет потребовал у Британии возвращения бюста Тутанхамона
Обновлено в 22:08
Происшествия
В Одессе шесть человек погибли при пожаре в психбольнице
Пожар разгорелся в здании психбольницы в Одессе, в результате возгорания погибли шесть человек, сообщается на сайте государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 19:12
Игры
Square Enix официально анонсировала сюжетный экшен по «Мстителям»
В рамках своей пресс-конференции на выставке E3 2019 компания Square Enix официально анонсировала сюжетный экшен по «Мстителям», разработкой которого занимаются студии Crystal Dynamics (Tomb Raider) и Eidos Montreal (Deus Ex).
Обновлено в 22:17
Происшествия
В Нижнем Тагиле в результате взрыва в доме человека выбросило на улицу
В Нижнем Тагиле в доме на Черноисточинском шоссе прогремел взрыв. По предварительным данным, произошел хлопок бытового газа.
Обновлено в 12:05
Происшествия
Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке
Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:17
Спорт
Колобков ответил Ласицкене по поводу критики ВФЛА
Обновлено в 13:07
Шоу-бизнес
Екатерина Климова устроила фотосессию в душевой
Импровизация в душевой актрисы Екатерины Климовой вызвала бурное обсуждение на её странице в Instagram.
Обновлено в 08:20
Гаджеты
Представлен 16-ядерный процессор AMD Ryzen 9 3950X
Компания AMD в лице генерального директора Лизы Су представила первый в мире 16-ядерный игровой процессор Ryzen 9 3950X, который появится в продаже в сентябре по цене в 750 долларов.
Обновлено в 21:06
Политика
Молдавские демократы предложили России тайную сделку
Вице-премьер пояснил, что Россия не обсуждала вопрос урегулирования конфликта в Приднестровье и федерализации страны ни с одной из политических партий несмотря на то, что Плахотнюк обвиняет нынешнего президента Игоря Додона и новое правительство в сговоре с Москвой именно с этой целью.
Обновлено в 19:56
Происшествия
WSJ: Брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ
Источник заявил, что Ким Чен Нам прилетел в Малайзию в феврале 2017 года для встречи со своим контактом в ЦРУ.
Обновлено в 20:00
Общество
Аэровокзал Южно-Сахалинска начал дорожать
АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск", выступающее заказчиком возведения нового пассажирского терминала в областном центре, объявило тендер на проведение корректировки проектной документации объекта.
Обновлено в 21:50
Авто
Назначен новый гендиректор производителя Aurus
Гендиректор СП Ford Sollers и Ульяновского автомобильного завода Адиль Ширинов с 1 июня возглавил компанию ООО "Аурус", которая занимается реализацией люксового автомобиля Aurus.
Обновлено в 14:07
Гаджеты
Huawei хочет заменить Android российской ОС
Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
Обновлено в 21:39
Баскетбол
Баскетболистов «Химок» обокрали во время матча с ЦСКА
Баскетболистов «Химок» обокрали прямо во время третьего матча финальной серии баскетбольной Единой лиги ВТБ с ЦСКА, пишет 10 июня «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 17:05
Происшествия
На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:22
Армия и оружие
Хуситы с дронов атаковали авиабазу в Саудовской Аравии
Мятежники из йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы) заявили об обстреле саудовской военной авиабазы имени короля Халеда близ йеменской границы, об этом сообщил подконтрольный им телеканал «Аль-Масира».
Обновлено в 19:49
Происшествия
СК проверяет данные о драке со стрельбой возле школы в Грозном
Следователи организовали проверку в связи с появившимся в СМИ видеороликом с дракой старшеклассников на территории одной из школ Грозного.
Обновлено в 18:17
Экономика
Пенсионный фонд опробует систему автоматического поиска бедных
В восьми российских регионах протестируют автоматическую технологию, с помощью которой можно будет выявлять граждан, живущих за чертой бедности.
Обновлено в 02:21
Общество
Американка сняла на видео «эльфа Добби» возле своего дома
Жительница США Вивьен Гомес опубликовала в соцсетях видео с камер наблюдения, на котором запечатлено необычное существо с большими ушами и тонкими руками и ногами.
Обновлено в 12:13
Авто
В Сети появились первые фотографии нового Renault Duster без камуфляжа
Индийское отделение портала «Autocar» показало снимки обновлённой версии популярного в России кроссовера Renault Duster.
Обновлено в 04:44
Общество
Эксперты рассказали о последствиях большого спроса на мороженое
В России резко возросли продажи мороженого и прохладительных напитков.
Обновлено в 19:38