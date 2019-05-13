Общество

Голикова не поддержала сокращение майских праздниковНародные новости 00:01

Вице-премьер Россия Татьяна Голикова заявила, что не поддерживает сокращение майских праздников.
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Голикова не поддержала идею о сокращении майских праздников

Телеканал 360°вчера в 22:31

Голикова выступила против сокращения выходных в мае

Газета.Ruвчера в 21:33

Голикова выступила против сокращения майских праздников

РЕН ТВвчера в 20:36

Голикова прокомментировала идею «дробления» майских праздников

Life.ruвчера в 21:09

Голикова высказалась против сокращения майских праздников

ФАНвчера в 21:31

Голикова выступила против сокращения майских праздников

РИА Новостивчера в 20:26

Голикова отреагировала на идею раздробить выходные россиян

VSE42 Новостивчера в 22:16
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Происшествия

Летевший из Москвы в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево

Самолет Sukhoi Superjet 100, направлявшийся из Москвы в Самару, вернулся в аэропорт Шереметьево.
Обновлено вчера в 21:49
Общество

Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке

Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
Обновлено вчера в 17:02
Политика

Помпео отменил визит в Москву в рамках своей поездки в Россию

Глава Госдепа Майк Помпео в рамках своей рабочей поездки в России отменил планировавшийся ранее на понедельник визит в Москву.
Обновлено вчера в 23:23
Политика

Кремль выявил четыре региона с максимальным запросом на смену губернатора

В каких регионах есть запрос на смену главы Самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 00:00
Политика

Зеленский призвал Раду назначить его инаугурацию на 19 мая

Депутаты парламента Украины могут назначить дату инаугурации избранного президента страны на 19 мая текущего года.
Обновлено 10 мая в 13:31
Общество

Россиянам напомнили о следующих длинных выходных

"Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства — со 2 по 4 ноября", - пояснили в Роструде.
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия

В Иркутской области идет борьба с лесными пожарами

На значительной части покрытой лесами территории Иркутской области продолжается борьба с пожарами.
Обновлено 10 мая в 04:18
Происшествия

СМИ сообщили об обысках в мэрии Якутска

Правоохранительные органы начали следственные мероприятия в здании мэрии Якутска, сообщили «Интерфаксу» в понедельник, 13 мая, в пресс-службе органа.
Обновлено в 00:09
Общество

В Уфе на следующей неделе жара начнет спадать

В Уфе, со следующей недели, жара начнет спадать и температурный режим придет в норму.
Обновлено вчера в 05:14
Хоккей

Россия обыграла Австрию на чемпионате мира по хоккею

Ранее 12 мая Чехия разгромила сборную Норвегии в групповом этапе чемпионата мира по хоккею со счетом 7:2.
Обновлено вчера в 08:40
Музыка

В Тель-Авиве официально началось Евровидение-2019

Обновлено вчера в 17:08
Армия и оружие

Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки

Обновлено вчера в 17:37
Общество

Авиакомпании могут обязать сажать рядом детей и родителей

Депутат Госдумы Василий Власов предложил обязать авиакомпании сажать в салоны самолетов близких родственников рядов.
Обновлено в 00:00
Общество

Гороскоп на неделю 13 – 19 мая: Раков ждет судьбоносная встреча, у Водолеев проблемы с финансами

На этой неделе вам предстоят серьезные траты, но приобретения того стоят.
Обновлено вчера в 20:00
Здоровье

Кардиолог назвал главные причины высокой смертности детей в школах

Обновлено вчера в 23:24
Армия и оружие

СМИ: на авиабазе «Хмеймим», по подозрению в шпионаже, задержаны 11 военных

Согласно информации представленной информационным изданием «Ebaa News», на российской военной авиабазе «Хмеймим», расположенной в сирийской провинции Латакия, произошла серия громких задержаний военнослужащих, подозревающихся в шпионаже в пользу другого государства.
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия

На Шри-Ланке заблокировали социальные сети

Правительство Шри-Ланки заблокировало социальные сети, в частности Facebook и WhatsApp.
Обновлено вчера в 22:50
Авто

Составили топ-10 самых продаваемых автомобилей с АКПП в России

Эксперты аналитического агентства "АвтоСТАТ" назвали ТОП-10 самых продаваемых автомобилей с "автоматом" в РФ.
Обновлено вчера в 10:00
Происшествия

Водители маршруток объявили забастовку в Новосибирске

Водители маршруток №10 выстроились на конечной остановке и отказались выходить на маршрут, в причинах разбирается ПАТП №1118, сообщил Sibnet.ru представитель компании.
Обновлено вчера в 23:39
Армия и оружие

Современная армия Украины «по полочкам»: кто и чем сражается

Пока команда избранного президента Украины делит портфели, а сам Владимир Зеленский готовится к инаугурации, в окопах Донбасса неспокойное затишье.
Обновлено 11 мая в 04:00
Происшествия

В Таиланде 21 человек пострадал в ДТП с автобусом, сообщают СМИ

Более 20 человек пострадали в ДТП с автобусом в центральном Таиланде, сообщает новостной интернет-портал Thaiger.
Обновлено в 00:03
Футбол

«Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 3:1

Обновлено вчера в 14:34
Происшествия

Монархии Персидского залива осудили атаки на суда в акватории ОАЭ

Генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Абдель Латыф аз-Заяни осудил акты вандализма в отношении четырех торговых судов в акватории ОАЭ, сообщается на сайте региональной организации.
Обновлено вчера в 18:53
Футбол

«Ювентус» впервые проиграл в серии А с Роналду в заявке

«Ювентус» уступил «Роме» в матче 37-го тура чемпионата Италии (0:2). Туринцы впервые проиграли в серии А с форвардом Криштиану Роналду в заявке.
Обновлено вчера в 17:18
Технологии

Врачи рассказали, какими средствами они лечатся

Обновлено вчера в 12:37
Экономика

Молоко убегает из федеральных сетей

Иначе возможны перебои с поставками в федеральные сети и полная остановка отгрузок в госучреждения, угрожают участники рынка.
Обновлено вчера в 17:57
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Обновлено вчера в 01:44
Политика

Россиянам упростят порядок назначения пенсий

Уезжающим жить за границу россиянам или уже живущим за рубежом гражданам станет проще оформить пенсию в России.
Обновлено в 00:19
Политика

На президентских выборах в Литве состоится второй тур

Результаты состоявшихся в Литве в воскресенье президентских выборов говорят о том, что через две недели будет организован второй тур голосования, одновременно проходившие референдумы о введении института двойного гражданства и сокращении на 15% депутатского корпуса в парламенте признаны несостоявшимися из-за низкой явки избирателей.
Обновлено вчера в 18:40
Единоборства

Бразильянка Андраде выиграла бой и титул в UFC нестандартным нокаутом

Нереальный нокаут Бразильянка Джессика Андраде была претендентом на титул в бою с действующей чемпионкой – американкой Роуз Намаюнас.
Обновлено вчера в 06:30
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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