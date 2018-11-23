Татьяна Голикова: При подготовке основных направлений деятельности правительства и национальных проектов, которые стартуют с 1 января 2019 года, безусловно, мы оценивали достаточность мер, которые обозначены в указе президента и обеспечены финансовыми ресурсами в бюджете.

с чего всё началось

Пытаемся выбрать действительно такие меры, которые бы мотивировали наши семьи к принятию решений о рождении детей. Важная тема, может быть, я даже поставила бы ее на первое место, она финансовая, это возможность иметь жилье. Когда есть квартира, семья чувствует себя спокойнее и увереннее.

Голикова заявила, что данные по рождаемости и смертности вызывают у нее тревогу. При этом в интервью «Российской газете» она подчеркнула, что заставить рожать невозможно, однако правительство рассчитывает мотивировать граждан заводить детей.

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