Общество

Голикова назвала убыль 173 тысяч человек в России ожидаемой
Коммерсантъ
04:00

При числе родившихся в январе–сентябре в 1,21 млн человек количество умерших составило 1,383 млн. Год назад по итогам девяти месяцев 2017 года естественная убыль составляла 106,2 тыс. человек, в предыдущие два года фиксировался небольшой прирост.
Коммерсантъ04:00
Татьяна Голикова
Наиболее актуальными на настоящий момент являются вопросы естественного прироста населения и роста продолжительности жизни. За девять месяцев 2018 года — это последние официальные данные — рождаемость у нас не превысила 11 на тысячу населения.
— Татьяна Голикова, российский политикREGNUM 02:46

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Российский политик, экономист. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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