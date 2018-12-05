Наиболее актуальными на настоящий момент являются вопросы естественного прироста населения и роста продолжительности жизни. За девять месяцев 2018 года — это последние официальные данные — рождаемость у нас не превысила 11 на тысячу населения.

При числе родившихся в январе–сентябре в 1,21 млн человек количество умерших составило 1,383 млн. Год назад по итогам девяти месяцев 2017 года естественная убыль составляла 106,2 тыс. человек, в предыдущие два года фиксировался небольшой прирост.

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