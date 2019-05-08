Экономика
Рождаемость в начале 2019 года выросла только в трех регионах РоссииРБК 10:19
Рождаемость по итогам января—марта 2019 года выросла только в трех российских регионах из 85. Речь идет о Магаданской области, Москве и Республике Карачаево-Черкесия, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
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Происшествия
Адвокаты Кокорина и Мамаева обжалуют приговор
Обновлено в 11:02
Происшествия
Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в США
Украинский певец Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе. Об этом он сообщил в инстаграме.
Обновлено в 07:40
Общество
Беглов вручил медали и «Единые карты петербуржца» блокадникам
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил «Единые карты петербуржца» блокадникам на встрече в честь праздника Великой Победы.
Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына
Первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет рано утром 6 мая.
Обновлено в 08:00
Общество
Минтруд представил календарь праздничных дней на 2020 год
Специалисты Министерства труда и социальной защиты России выступили с предложением сделать 4 и 5 мая следующего года выходными днями из-за переноса выходных в январе, которые совпадают с нерабочими праздничными днями.
Обновлено в 08:28
ЖКХ
Жителей взорвавшегося в Магнитогорске дома оштрафовали за неоплату услуг ЖКХ
Граждане, проживающие в магнитогорской многоэтажке, где в конце 2018 года произошел взрыв газа, получили квитанции за жилищно-коммунальные услуги с штрафными начислениями за неоплату ЖКУ в предыдущие месяцы 2019 года.
Обновлено вчера в 14:55
Политика
В Раде предложили еще одну дату инаугурации Зеленского
Депутат Верховной рады Виталий Куприй предложил 20 мая провести торжественное заседание парламента, посвященное принесению присяги избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 09:29
Происшествия
Семь туристов погибли при сходе лавины на Алтае
Туристическая группа из девяти человек попала 6 мая под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, в результате семь человек погибли, двоим удалось выжить, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 00:35
Кино
Компания Disney перенесла выход «Аватара-2» на год
Компания The Walt Disney отодвинула на год выход второй части фантастического фильма "Аватар".
Обновлено в 08:26
Политика
Зеленский помирил ветеранов СССР и националистов УПА
Обновлено в 12:28
Общество
На юге Сицилии сотни домов выставили на продажу за 1 евро
Обновлено в 12:21
Космос
Минобороны заканчивает формирование системы космической разведки
Формирование на околоземной орбите системы радиолокационной разведки "Лиана", позволяющей наблюдать даже за небольшими объектами, будет закончено в этом году.
Обновлено вчера в 04:40
Армия и оружие
На Украине предложили установить на границе с Россией ядерные мины
ИА «Ореанда-Новости» Военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества в Киеве Игорь Козий выступил с предложением разместить на украинско-российской границе ядерные мины.
Обновлено в 03:08
Авто
Что россияне думают о своих автомобилях: это мечта или нет?
Эксперты аналитического агентства "АВТОСТАТ" совместно с издательством "За рулем" решили выяснить, насколько сегодня мечты российских автовладельцев об автомобилях совпадают, а насколько расходятся с реальностью.
Обновлено в 12:00
Космос
Биореактор станет частью системы жизнеобеспечения МКС
Вскоре на МКС начнутся испытания прототипа биореактора, который, возможно, станет основой для создания действующей установки, позволяющей в длительном полете получать до 30% необходимой космонавтам пищи, а также генерировать метан, кислород и воду, извлекая из воздуха СО2.
Обновлено в 11:46
Спорт
«Кузбасс» впервые в истории стал чемпионом России по волейболу
Волейболисты кемеровского "Кузбасса" со счетом 3:1 победили казанский "Зенит" в четвертом матче финальной серии чемпионата России и стали победителями турнира.
Обновлено в 10:11
Происшествия
Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»
Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
Экономика
Медведев пообещал вывести Россию в пятерку крупнейших экономик мира
Россия обойдет Германию по размеру ВВП в 2023 году и войдет в пятерку крупнейших экономик мира.
Обновлено в 12:36
Политика
Украина лишит пенсий получивших российские паспорта жителей Донбасса
Получившие российские паспорта жители непризнанных ДНР и ЛНР могут лишиться пенсий и соцвыплат.
Обновлено в 07:14
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Игры
Разработчики игры Bloodlines 2 рассказали о жестоких магах крови
На официальном YouTube-канале компании Paradox Interactive вышел новый ролик, посвящённый предстоящей игре Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2. В нём рассказывается о Тремерах — магах крови и одном из доступных для выбора кланов вампиров.
Обновлено в 09:03
Армия и оружие
Украинские войска обстреляли блокпост КПП «Горловка»
Подразделения ВСУ обстреляли нулевой блокпост КПП «Горловка». Об этом сегодня сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Неизвестный сообщил о минировании аэропорта Домодедово
Анонимный звонок об угрозе взрыва поступил в службу «112», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 12:32
Происшествия
На Красной площади найден мертвый полицейский
На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.
Обновлено в 01:31
Происшествия
Из поселка под Курганом из-за пожара эвакуируют жителей
Обновлено в 08:28
Шоу-бизнес
Никита Ефремов закрутил роман с Марией Иваковой
Никита Ефремов продолжает творческую деятельность династии Ефремовых.
Обновлено в 11:35
Происшествия
«Аэрофлот» отменил в среду пять рейсов c SSJ-100
Как следует из онлайн-табло "Шереметьево", "Аэрофлот" отменил в среду несколько рейсов и с использованием иностранных воздушных судов, в том числе в Хельсинки и обратно (выполняется на Airbus A320/321) и из Иркутска в Москву (на Airbus A330).
Обновлено в 10:20
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Политика
Кравчук заявил, что Хрущев насильно отдал Крым Украине
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в свое время Никита Хрущев заставил Украинскую ССР принять Крым, так как Россия "не могла с ним справиться".
Обновлено вчера в 14:32