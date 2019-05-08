Голикова назвала регионы, в которых с начала года выросла рождаемостьРИА Новости 09:51

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что рост рождаемости в I квартале 2019 года был отмечена в Москве, Магаданской области и Карачаево-Черкесии.

Голикова назвала регионы, в которых с начала года выросла рождаемость

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