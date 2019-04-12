Общество
Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем смертностиРИА Новости 04:33
В прошлом году самый высокий уровень смертности зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты.
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Общество
Россияне назвали самые раздражающие факторы на работе
Чаще всего россиян на работе раздражает необоснованная критика — об этом высказалась почти половина участников опроса (44 процента), проведенного сервисом Rabota.ru.
Обновлено вчера в 23:49
Армия и оружие
Генерал Сердюков возглавил российские войска в Сирии
Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков возглавил российскую группировку войск в Сирии, сменив генерал-полковника Сергея Суровикина, который пробыл на этом посту более года, сообщают СМИ.
Обновлено в 05:10
Политика
Украинский телеканал подаст в суд на Порошенко за срыв эфира
Канал 1+1 подаст в суд на президента Украины Петра Порошенко, без предупреждения появившегося в студии.
Обновлено в 02:48
Автоспорт
На болиде Квята на Гран-при Китая заменен мотор
На болиде российского гонщика команды "Формулы-1" "Торо Россо" Даниила Квята заменен мотор, сообщается в официальном микроблоге "конюшни" в Twitter.
Обновлено в 03:48
Происшествия
Массовая драка в Казани: подростки жестоко избили сверстника
Полиция Казани получила сообщение об избиении подростками сверстника.
Обновлено в 07:56
Спорт
Синицина и Кацалапов стали вторыми в произвольном танце на ЧМ
После выступления Синициной и Кацалапова на счету сборной России 61 балл, наша команда идет на третьем месте в общем зачете.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Школьницу в Петербурге мать «сдавала» мужчинам: СКР ведет проверку
По данным «78.ru», отец девочки узнал о творящемся с его дочерью от старшего сына, который скопировал и прислал переписку матери с потенциальным «покупателем» о передаче девочки в «личное пользование» на выходные за 10 тысяч рублей.
Обновлено в 05:08
Происшествия
Экс-полицейский, осужденный за пытки в ОП «Дальний», просит УДО
Условно-досрочного освобождения просит бывший оперуполномоченный Рамиль Ахметзянов, признанный виновным по делу о пытках в отделе полиции «Дальний».
Обновлено в 06:12
Космос
«Роскосмос» и S7 разработают многоразовую ракету «Союз-5 Light»
Обновлено вчера в 23:45
Политика
Хакеры Anonymous пригрозили Великобритании ответить на арест Ассанжа
Хакеры из международной группы Anonymous обратились к властям Великобритании и их сторонникам в связи с арестом основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 07:51
Армия и оружие
Американский беспилотник провел разведку у российских границ
Американский стратегический беспилотный летательный аппарат RQ-4B-40 Global Hawk провел разведку около западных границ России.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Мосгорсуд оставил Михаила Абызова в СИЗО
Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова об изменении меры пресечения.
Обновлено в 05:29
Авто
Раскрыты технические детали кроссовера Renault Arkana
Кроссовер Renault Arkana, который разработан специально для российского рынка, станет совершенно новым не только концептуально, но и технически.
Обновлено вчера в 03:48
Здоровье
Областное правительство нашло 206 млн рублей на закупки для медцентра Тетюхина
Высокотехнологичный медцентр Тетюхина оставался недозагруженным — в 2019 году Министерство здравоохранения Свердловской области сократило клинике количество областных квот и не дало госзаказ.
Обновлено в 04:10
Кино
Александр Петров снялся в шпионском экшене «Герой»
Канал «Россия 1» и «Централ Партнершип» выпустят на экраны шпионский экшен «Герой» режиссёра Карена Оганесяна.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода
Обновлено вчера в 16:00
Армия и оружие
В Ливии заявили о возможной приостановке добычи нефти
В начале апреля Ливийская национальная армия начала наступление на Триполи Ливийская Национальная нефтяная корпорация (NOC) заявила об угрозе остановки добычи нефти и газа из-за обострения конфликта в стране, сообщает Financial Times.
Обновлено в 08:08
Авто
Медведев утвердил правила автотюнинга
Документ, опубликованный на сайте правительства, объясняет правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено вчера в 20:42
Хоккей
Шайба Овечкина вывела «Вашингтон» вперед в серии с «Каролиной»
Казалось, что "столичные" уже в первом периоде решили все свои вопросы относительно победителя матча – в перые 20 минут игры хоккеисты "Кэпиталз" отправил в ворота "ураганов" три безответные шайбы: дубль на счету Никласа Бэкстрема, которому в одной из шайб ассистировал Евгений Кузнецов, а третий гол забил Александр Овечкин.
Обновлено вчера в 22:39
Общество
В Петербурге появилось граффити с Валентиной Терешковой
Граффити в честь Дня космонавтики с изображением первой женщины-космонавта Валентиной Терешковой появилось на стене дома в Центральном районе Санкт-Петербурга, сообщила арт-группа "Явь" в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:08
Общество
На Ямале вахтовикам запретили однополые связи и мастурбацию
На Ямале вахтовикам компании «Газпром добыча Ноябрьск» запретили однополые связи и мастурбацию.
Обновлено в 03:59
Шоу-бизнес
Алла Пугачева согласилась на операцию ради юбилейного концерта
Примадонна российской эстрады тщательно готовится к своему юбилейному шоу. Все песни на концерте Алла Пугачева будет петь без фонограммы.
Обновлено в 08:10
Политика
Путин: призыв в армию уйдет в прошлое
Президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш" заявил, что армейский призыв рано или поздно уйдет в прошлое.
Обновлено в 08:12
Происшествия
СК согласился не сажать врачей в тюрьму за ошибки
Совместная группа Следственного комитета России и Национальной медицинской палаты разработала изменения в статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для врачей за осложнения, возникшие при лечении больных, сообщает СК.
Обновлено в 03:32
Общество
Почти 500 москвичей получили компенсацию за приставку для цифрового ТВ
Москва компенсировала покупку приставки для цифрового телевидения более 460 горожанам.
Обновлено в 07:17
Общество
Главгосэкспертиза одобрила нижегородский участок ВСМ Москва — Казань
Эксперты Главгосэкспертизы России пришли к положительному заключению при изучении проектно-сметной документации по участку ВСМ Москва — Казань до Нижнего Новгорода.
Обновлено в 04:21
Политика
Армия Судана не выдаст Омара аль-Башира Международному уголовному суду
Глава политического комитета Военного совета Судана генерал Омар Зейн аль-Абидин заявил, что суданские военные не выдадут задержанного накануне президента Омара аль-Башира Международному уголовному суду (МУС).
Обновлено в 08:03
Политика
Матвиенко назвала условия возвращения делегации России в ПАСЕ
Делегация России не готова вернуться к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), пока у организации остается возможность дискриминации национальных делегаций.
Обновлено в 06:11
Космос
Ученый призвал готовиться к решению вопроса размножения в космосе
Ученые считают необходимым готовиться к решению вопроса о размножении людей в космосе в будущем, но делать это необходимо поэтапно, с соблюдением этики, рассказал в интервью РИА Новости директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов.
Обновлено в 05:30
Хоккей
Билялетдинов продолжит работать в системе «Ак Барса»
Бывший главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов продолжит работать в системе казанского клуба, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:46