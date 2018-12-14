Общество
Татьяна Голикова, выступая на семинаре, напомнила, что новообразования - одна из основных причин смертности населения в России. Вторая - болезни системы кровообращения. Наиболее проблемные в этом отношении Пензенская, Владимирская, Орловская, Новгородская и Псковская области, уточняет РИА Новости.
Российская газета04:47
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Наиболее чувствительными с точки зрения смертности являются такие регионы, как Ивановская, Тульская, Новгородская, Тверская, Псковская области, где показатели смертности существенно выше, чем среднероссийские.
— Татьяна Голикова, российский политикТАСС 04:34
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