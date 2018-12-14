Наиболее чувствительными с точки зрения смертности являются такие регионы, как Ивановская, Тульская, Новгородская, Тверская, Псковская области, где показатели смертности существенно выше, чем среднероссийские.

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Голикова назвала регионы, где чаще всего умирают от рака

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