Наиболее актуальными на настоящий момент являются вопросы естественного прироста населения и роста продолжительности жизни. За девять месяцев 2018 года — это последние официальные данные — рождаемость у нас не превысила 11 на тысячу населения.

По информации Росстата, убыль населения России за девять месяцев текущего года превышает 173 тысячи человек. В ряде регионов страны наблюдается особенно сложная ситуация. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в среду в ходе заседания Совета Федерации.

Голикова назвала регионы России с самой высокой смертностью населения

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