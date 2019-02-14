Экономика

Число бедных россиян выросло почти на 4 млн человек за пять летИзвестия 04:27

По словам Голиковой, ситуация изменилась к 2007 году, когда число находящихся за чертой бедности сократилось до 18,8 млн человек. При этом самым успешным оказался 2012 год, когда число бедных составило 15,4 млн человек, что составляет 10,7% от общей численности.
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Татьяна Голикова
В Республике Тыва по 2017 году беспрецедентный уровень бедности - 41,5% от численности населения. Это так называемая детская бедность, поскольку численность детей в структуре населения региона - около 35%, занятость почти нулевая, семьи живут на пособие.
— Татьяна Голикова, российский политикИнфорос 04:53
с чего всё началось

Голикова назвала самый бедный регион России

Республика Тыва является самым бедным регионом России - уровень бедности составляет в нем 41,5%. Об этом сообщила в четверг вице-премьер РФ Татьяна Голикова на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
ТАСС03:38

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Голикова назвала самый бедный регион России

RT на русском05:43

Голикова назвала самый бедный регион

Газета.Ru03:45

Голикова назвала самый бедный регион России

РИА Новости04:35

Татьяна Голикова назвала самый бедный регион России

Российская газета04:21

Голикова назвала самый бедный регион России

РБК04:08

Назван самый бедный регион России

Lenta.ru05:00

Голикова заявила о росте числа бедных россиян почти на 4 млн человек за пять лет

ТАСС04:07
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Татьяна Голикова
Российский политик
Российский политик, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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