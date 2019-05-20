Общество

Голикова назвала приоритетной задачей искоренение бедностиСолидарность 04:22

Причины несчастных случаев на производстве связаны, по большей части, с низкой культурой безопасности труда, – подчеркнула Татьяна Голикова. 20–22 мая в Москве проходит X Съезд Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). «Солидарность» ведет текстовую онлайн-трансляцию Съезда.
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В правительстве назвали инструменты поддержания роста реальных доходов граждан

Rambler News Service04:33

Правительство сконцентрируется на задаче по переобучению предпенсионеров

Солидарность04:55
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Политика

Зампостпреда Британии прервал выступление Небензи в Совбезе ООН

"Господин председатель, Совет уже проголосовал по вопросу, есть правило и время выступления, и я прошу вас проследить за тем, чтобы российский представитесь следовал этим правилам и ограничил свои замечания", — сказал Аллен, фактически перебив Небензю на полуслове.
Обновлено в 15:53
Политика

Путин помиловал россиян и украинца

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании трех граждан России, а также снял судимость с украинского гражданина.
Обновлено в 10:22
Наука

Крупнейший авиадвигатель прошел летные испытания

Перспективный турбовентиляторный реактивный двигатель GE9X, крупнейшая в мире авиационная силовая установка, прошел программу летных испытаний.
Обновлено в 08:17
Происшествия

В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой

Обновлено в 06:04
Здоровье

Мать разглядела на снимке дочери смертельную болезнь

Келли Перрен (Kellie Perren) рассматривала снимки пятилетней дочери и заметила в ее левом зрачке странный белый отблеск.
Обновлено в 19:03
Политика

В Госдуме заявили о росте зарубежного финансирования НКО в России

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов заявил, что зарубежное финансирование российских некоммерческих организаций увеличилось более чем на 20%, до 85 млрд рублей.
Обновлено в 20:13
Политика

Усманов заявил о непричастности к увольнению журналистов «Коммерсанта»

Глава USM Алишер Усманов не имеет отношения к увольнению журналистов газеты «Коммерсантъ».
Обновлено в 11:58
Политика

В Армении направили дело экс-президента Кочаряна в Конституционный суд

Суд в Армении приостановил производство по делу экс-президента Роберта Кочаряна и направил его в Конституционный суд, сообщила в понедельник РИА Новости пресс-секретарь команды адвокатов Элен Аракелян.
Обновлено в 10:46
Авто

Новые «Крокодилы» ЗИЛ-133 неожиданно появились в продаже

Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега с новыми шинами и аккумуляторами выставлены на продажу на популярном портале частных объявлений.
Обновлено в 18:43
Происшествия

Пожар в автосалоне Кемерова ликвидировали

Пожар в автосалоне Huyndai на проспекте Октябрьском в Кемерове ликвидирован. Ведутся работы по проливке конструкций сгоревшего здания.
Обновлено в 13:25
Энергетика

Reuters узнал о попытках продать загрязненную российскую нефть в Китай

Нефтетрейдеры Vitol и Unipec предлагают своим клиентам в Китае приобрести со скидкой загрязненную при прокачке по трубопроводу «Дружба» российскую нефть, от покупки которой отказались европейские потребители.
Обновлено в 13:01
Гаджеты

В Google объяснили, что ждет владельцев смартфонов Huawei

Источник агентства не сообщил других подробностей, но при этом отметил, что у следующих поколений смартфонов китайского производителя вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и другим.
Обновлено в 03:26
Музыка

Жюри Грузии поставило выступлению Лазарева ноль баллов

Обновлено в 18:51
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали заморозки в ряде регионов

В начале недели в некоторые регионы России придут заморозки, дожди и грозы.
Обновлено в 00:25
Общество

ФАС предложила лишать свободы вступивших в картель сроком до 6 лет

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) подготовила законопроект об увеличении срока тюремного наказании для владельцев и топ-менеджеров компаний, вступивших в умышленный картельный сговор, сообщает во вторник газета "Ведомости".
Обновлено в 20:27
Политика

Зеленский призвал США ужесточить санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал США ужесточить антироссийские санкции, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
Обновлено в 13:57
Футбол

Агент Бэйла исключил добровольный уход футболиста из «Реала»

Агент Гарета Бэйла на фоне слухов ухода футболиста из «Реала» продолжает настаивать, что валлиец счастлив в мадридском клубе.
Обновлено в 20:14
Происшествия

В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»

«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
Обновлено в 06:53
Политика

Украинцы рассказали, чего ожидают от Зеленского

Жители Украины рассказали, чего ожидают от нового президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 18:50
Политика

Абхазская оппозиция заявила, что протесты вскоре охватят всю страну

Оппозиция Абхазии, которая с утра митингует у здания парламента в Сухуме, заявляет, что протесты вскоре охватят всю республику, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 17:19
Интернет

Хакерский форум OGusers сам подвергся атаке

Еще 12 мая администратор OGusers объяснял участникам, что из-за сбоя жесткого диска были стерты за несколько месяцев личные сообщения, сообщения на форуме и очки престижа, и что он восстановил резервную копию с января 2019 года, но более ранней нет.
Обновлено в 05:57
Общество

Первая леди Украины: жена Зеленского надела на инаугурацию элегантный наряд

Обновлено в 12:58
Экономика

В Турции предупредили россиян о росте цен на отдых

В новом сезоне цены на отдых в Турции для граждан Российской Федерации могут вырасти.
Обновлено в 20:37
Гаджеты

Портативный SSD Silicon Power B75 Pro выпускается объемом до 2 ТБ

Обновлено в 09:23
Авто

В России начнется серийный выпуск электромобилей

Российская компания Zetta в декабре 2019 года начнет серийный выпуск компактных двухместных электромобилей на своем предприятии в Тольятти.
Обновлено в 10:37
Происшествия

Глава столбовского отдела чеховской полиции отправлен в СИЗО

Суд в Москве арестовал начальника отдела полиции в Чехове Мухтара Джарасова и его соучастника, обвиняемых в покушении на мошенничество на сумму в 12 миллионов рублей.
Обновлено в 15:11
Кино

Актеры «Игры престолов» попрощались со зрителями и своими героями

После выхода последнего эпизода многие участники сериала написали в соцсетях прощальный пост под общей фотографией со съемок.
Обновлено в 01:23
Политика

Премьер-министр Украины Гройсман объявил об отставке

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерении уйти в отставку. Об этом он заявил во время брифинга в понедельник, 20 мая.
Обновлено в 11:09
Происшествия

Эйфелеву башню закрыли из-за забравшегося на нее мужчины

Обновлено в 12:40
Шоу-бизнес

Молодой муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо дочки

Супруг Леры Кудрявцевой поделился трогательным фото маленькой дочки. Игорь Макаров впервые показал лицо девятимесячной Маши.
Обновлено в 08:55
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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Федерация независимых профсоюзов России
Российская общественная организация, объединяющая большинство крупных российских профессиональных союзов. По численности членов является самым крупным профсоюзным объединением России. Представители ФНПР входят в совещательные структуры при органах государственной власти.
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