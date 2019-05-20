Общество
Голикова назвала приоритетной задачей искоренение бедностиСолидарность 04:22
Причины несчастных случаев на производстве связаны, по большей части, с низкой культурой безопасности труда, – подчеркнула Татьяна Голикова. 20–22 мая в Москве проходит X Съезд Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). «Солидарность» ведет текстовую онлайн-трансляцию Съезда.
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В правительстве назвали инструменты поддержания роста реальных доходов граждан
Rambler News Service04:33
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Политика
Зампостпреда Британии прервал выступление Небензи в Совбезе ООН
"Господин председатель, Совет уже проголосовал по вопросу, есть правило и время выступления, и я прошу вас проследить за тем, чтобы российский представитесь следовал этим правилам и ограничил свои замечания", — сказал Аллен, фактически перебив Небензю на полуслове.
Обновлено в 15:53
Политика
Путин помиловал россиян и украинца
Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании трех граждан России, а также снял судимость с украинского гражданина.
Обновлено в 10:22
Наука
Крупнейший авиадвигатель прошел летные испытания
Перспективный турбовентиляторный реактивный двигатель GE9X, крупнейшая в мире авиационная силовая установка, прошел программу летных испытаний.
Обновлено в 08:17
Происшествия
В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой
Обновлено в 06:04
Здоровье
Мать разглядела на снимке дочери смертельную болезнь
Келли Перрен (Kellie Perren) рассматривала снимки пятилетней дочери и заметила в ее левом зрачке странный белый отблеск.
Обновлено в 19:03
Политика
В Госдуме заявили о росте зарубежного финансирования НКО в России
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов заявил, что зарубежное финансирование российских некоммерческих организаций увеличилось более чем на 20%, до 85 млрд рублей.
Обновлено в 20:13
Политика
Усманов заявил о непричастности к увольнению журналистов «Коммерсанта»
Глава USM Алишер Усманов не имеет отношения к увольнению журналистов газеты «Коммерсантъ».
Обновлено в 11:58
Политика
В Армении направили дело экс-президента Кочаряна в Конституционный суд
Суд в Армении приостановил производство по делу экс-президента Роберта Кочаряна и направил его в Конституционный суд, сообщила в понедельник РИА Новости пресс-секретарь команды адвокатов Элен Аракелян.
Обновлено в 10:46
Авто
Новые «Крокодилы» ЗИЛ-133 неожиданно появились в продаже
Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега с новыми шинами и аккумуляторами выставлены на продажу на популярном портале частных объявлений.
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Происшествия
Пожар в автосалоне Кемерова ликвидировали
Пожар в автосалоне Huyndai на проспекте Октябрьском в Кемерове ликвидирован. Ведутся работы по проливке конструкций сгоревшего здания.
Обновлено в 13:25
Энергетика
Reuters узнал о попытках продать загрязненную российскую нефть в Китай
Нефтетрейдеры Vitol и Unipec предлагают своим клиентам в Китае приобрести со скидкой загрязненную при прокачке по трубопроводу «Дружба» российскую нефть, от покупки которой отказались европейские потребители.
Обновлено в 13:01
Гаджеты
В Google объяснили, что ждет владельцев смартфонов Huawei
Источник агентства не сообщил других подробностей, но при этом отметил, что у следующих поколений смартфонов китайского производителя вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и другим.
Обновлено в 03:26
Музыка
Жюри Грузии поставило выступлению Лазарева ноль баллов
Обновлено в 18:51
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали заморозки в ряде регионов
В начале недели в некоторые регионы России придут заморозки, дожди и грозы.
Обновлено в 00:25
Общество
ФАС предложила лишать свободы вступивших в картель сроком до 6 лет
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) подготовила законопроект об увеличении срока тюремного наказании для владельцев и топ-менеджеров компаний, вступивших в умышленный картельный сговор, сообщает во вторник газета "Ведомости".
Обновлено в 20:27
Политика
Зеленский призвал США ужесточить санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский призвал США ужесточить антироссийские санкции, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
Обновлено в 13:57
Футбол
Агент Бэйла исключил добровольный уход футболиста из «Реала»
Агент Гарета Бэйла на фоне слухов ухода футболиста из «Реала» продолжает настаивать, что валлиец счастлив в мадридском клубе.
Обновлено в 20:14
Происшествия
В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»
«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
Обновлено в 06:53
Политика
Украинцы рассказали, чего ожидают от Зеленского
Жители Украины рассказали, чего ожидают от нового президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 18:50
Политика
Абхазская оппозиция заявила, что протесты вскоре охватят всю страну
Оппозиция Абхазии, которая с утра митингует у здания парламента в Сухуме, заявляет, что протесты вскоре охватят всю республику, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 17:19
Интернет
Хакерский форум OGusers сам подвергся атаке
Еще 12 мая администратор OGusers объяснял участникам, что из-за сбоя жесткого диска были стерты за несколько месяцев личные сообщения, сообщения на форуме и очки престижа, и что он восстановил резервную копию с января 2019 года, но более ранней нет.
Обновлено в 05:57
Общество
Первая леди Украины: жена Зеленского надела на инаугурацию элегантный наряд
Обновлено в 12:58
Экономика
В Турции предупредили россиян о росте цен на отдых
В новом сезоне цены на отдых в Турции для граждан Российской Федерации могут вырасти.
Обновлено в 20:37
Авто
В России начнется серийный выпуск электромобилей
Российская компания Zetta в декабре 2019 года начнет серийный выпуск компактных двухместных электромобилей на своем предприятии в Тольятти.
Обновлено в 10:37
Происшествия
Глава столбовского отдела чеховской полиции отправлен в СИЗО
Суд в Москве арестовал начальника отдела полиции в Чехове Мухтара Джарасова и его соучастника, обвиняемых в покушении на мошенничество на сумму в 12 миллионов рублей.
Обновлено в 15:11
Кино
Актеры «Игры престолов» попрощались со зрителями и своими героями
После выхода последнего эпизода многие участники сериала написали в соцсетях прощальный пост под общей фотографией со съемок.
Обновлено в 01:23
Политика
Премьер-министр Украины Гройсман объявил об отставке
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерении уйти в отставку. Об этом он заявил во время брифинга в понедельник, 20 мая.
Обновлено в 11:09
Происшествия
Эйфелеву башню закрыли из-за забравшегося на нее мужчины
Обновлено в 12:40
Шоу-бизнес
Молодой муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо дочки
Супруг Леры Кудрявцевой поделился трогательным фото маленькой дочки. Игорь Макаров впервые показал лицо девятимесячной Маши.
Обновлено в 08:55