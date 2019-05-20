Голикова назвала приоритетной задачей искоренение бедностиСолидарность 04:22

Причины несчастных случаев на производстве связаны, по большей части, с низкой культурой безопасности труда, – подчеркнула Татьяна Голикова. 20–22 мая в Москве проходит X Съезд Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). «Солидарность» ведет текстовую онлайн-трансляцию Съезда.

Политика Зампостпреда Британии прервал выступление Небензи в Совбезе ООН "Господин председатель, Совет уже проголосовал по вопросу, есть правило и время выступления, и я прошу вас проследить за тем, чтобы российский представитесь следовал этим правилам и ограничил свои замечания", — сказал Аллен, фактически перебив Небензю на полуслове.

Политика Путин помиловал россиян и украинца Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании трех граждан России, а также снял судимость с украинского гражданина.

Наука Крупнейший авиадвигатель прошел летные испытания Перспективный турбовентиляторный реактивный двигатель GE9X, крупнейшая в мире авиационная силовая установка, прошел программу летных испытаний.

Здоровье Мать разглядела на снимке дочери смертельную болезнь Келли Перрен (Kellie Perren) рассматривала снимки пятилетней дочери и заметила в ее левом зрачке странный белый отблеск.

Политика В Госдуме заявили о росте зарубежного финансирования НКО в России Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов заявил, что зарубежное финансирование российских некоммерческих организаций увеличилось более чем на 20%, до 85 млрд рублей.

Политика Усманов заявил о непричастности к увольнению журналистов «Коммерсанта» Глава USM Алишер Усманов не имеет отношения к увольнению журналистов газеты «Коммерсантъ».

Политика В Армении направили дело экс-президента Кочаряна в Конституционный суд Суд в Армении приостановил производство по делу экс-президента Роберта Кочаряна и направил его в Конституционный суд, сообщила в понедельник РИА Новости пресс-секретарь команды адвокатов Элен Аракелян.

Авто Новые «Крокодилы» ЗИЛ-133 неожиданно появились в продаже Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега с новыми шинами и аккумуляторами выставлены на продажу на популярном портале частных объявлений.

Происшествия Пожар в автосалоне Кемерова ликвидировали Пожар в автосалоне Huyndai на проспекте Октябрьском в Кемерове ликвидирован. Ведутся работы по проливке конструкций сгоревшего здания.

Энергетика Reuters узнал о попытках продать загрязненную российскую нефть в Китай Нефтетрейдеры Vitol и Unipec предлагают своим клиентам в Китае приобрести со скидкой загрязненную при прокачке по трубопроводу «Дружба» российскую нефть, от покупки которой отказались европейские потребители.

Гаджеты В Google объяснили, что ждет владельцев смартфонов Huawei Источник агентства не сообщил других подробностей, но при этом отметил, что у следующих поколений смартфонов китайского производителя вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и другим.

Общество В Гидрометцентре спрогнозировали заморозки в ряде регионов В начале недели в некоторые регионы России придут заморозки, дожди и грозы.

Общество ФАС предложила лишать свободы вступивших в картель сроком до 6 лет Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) подготовила законопроект об увеличении срока тюремного наказании для владельцев и топ-менеджеров компаний, вступивших в умышленный картельный сговор, сообщает во вторник газета "Ведомости".

Политика Зеленский призвал США ужесточить санкции против России Президент Украины Владимир Зеленский призвал США ужесточить антироссийские санкции, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Футбол Агент Бэйла исключил добровольный уход футболиста из «Реала» Агент Гарета Бэйла на фоне слухов ухода футболиста из «Реала» продолжает настаивать, что валлиец счастлив в мадридском клубе.

Происшествия В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс» «Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.

Политика Украинцы рассказали, чего ожидают от Зеленского Жители Украины рассказали, чего ожидают от нового президента страны Владимира Зеленского.

Политика Абхазская оппозиция заявила, что протесты вскоре охватят всю страну Оппозиция Абхазии, которая с утра митингует у здания парламента в Сухуме, заявляет, что протесты вскоре охватят всю республику, передает корреспондент РИА Новости.

Интернет Хакерский форум OGusers сам подвергся атаке Еще 12 мая администратор OGusers объяснял участникам, что из-за сбоя жесткого диска были стерты за несколько месяцев личные сообщения, сообщения на форуме и очки престижа, и что он восстановил резервную копию с января 2019 года, но более ранней нет.

Экономика В Турции предупредили россиян о росте цен на отдых В новом сезоне цены на отдых в Турции для граждан Российской Федерации могут вырасти.

Авто В России начнется серийный выпуск электромобилей Российская компания Zetta в декабре 2019 года начнет серийный выпуск компактных двухместных электромобилей на своем предприятии в Тольятти.

Происшествия Глава столбовского отдела чеховской полиции отправлен в СИЗО Суд в Москве арестовал начальника отдела полиции в Чехове Мухтара Джарасова и его соучастника, обвиняемых в покушении на мошенничество на сумму в 12 миллионов рублей.

Кино Актеры «Игры престолов» попрощались со зрителями и своими героями После выхода последнего эпизода многие участники сериала написали в соцсетях прощальный пост под общей фотографией со съемок.

Политика Премьер-министр Украины Гройсман объявил об отставке Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерении уйти в отставку. Об этом он заявил во время брифинга в понедельник, 20 мая.