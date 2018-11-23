Общество
Доступность жилья оказывает большое влияние на рождаемость, заявила в интервью "Российской газете" вице-премьер Татьяна Голикова. По ее мнению, когда есть своя квартира или дом, семья чувствует себя спокойнее и увереннее и готова к принятию решений о рождении детей.
РИА Новостивчера в 23:50
Пытаемся выбрать действительно такие меры, которые бы мотивировали наши семьи к принятию решений о рождении детей. Важная тема, может быть, я даже поставила бы ее на первое место, она финансовая, это возможность иметь жилье. Когда есть квартира, семья чувствует себя спокойнее и увереннее.
— Татьяна Голикова, российский политикСвободная Пресса вчера в 23:53
с чего всё началось
Татьяна Голикова: При подготовке основных направлений деятельности правительства и национальных проектов, которые стартуют с 1 января 2019 года, безусловно, мы оценивали достаточность мер, которые обозначены в указе президента и обеспечены финансовыми ресурсами в бюджете.Российская газетавчера в 16:07
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Общество
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В школах России предлагают ввести должность психолога для учителей
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Обновлено в 00:37
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В деле о хищении на даче Путина появились палаты Кремля и «Бочаров Ручей»
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