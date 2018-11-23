Общество

Голикова назвала одно из главных условий роста рождаемости в России
RT на русском
20:47

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что доступное жильё может стать мотиватором для повышения рождаемости в стране. Такое мнение она высказала в интервью, опубликованном по итогам делового завтрака в «Российской газете».
RT на русском20:47
Татьяна Голикова
Пытаемся выбрать действительно такие меры, которые бы мотивировали наши семьи к принятию решений о рождении детей. Важная тема, может быть, я даже поставила бы ее на первое место, она финансовая, это возможность иметь жилье. Когда есть квартира, семья чувствует себя спокойнее и увереннее.
— Татьяна Голикова, российский политикРИА Новости 21:30
с чего всё началось

Всё в семью

Татьяна Голикова: При подготовке основных направлений деятельности правительства и национальных проектов, которые стартуют с 1 января 2019 года, безусловно, мы оценивали достаточность мер, которые обозначены в указе президента и обеспечены финансовыми ресурсами в бюджете.
Российская газета16:07

Подробнее о событии

В правительстве придумали способ повысить рождаемость

Ридус22:56

Голикова назвала одно из основных условий роста рождаемости в России

РИА Новости21:30

Голикова назвала действенный способ повысить рождаемость

Lenta.ru21:04

Голикова назвала одно из главных условий роста рождаемости в России

RT на русском20:47

Голикова назвала условие для мотивации роста рождаемости

РБК19:38

Голикова рассказала, что является главным условием роста рождаемости в России

ФАН19:25

Голикова: главным условием роста рождаемости в России является доступное жилье

ТАСС18:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 23:18, Ашберн
Общество

Живший на ₽3,5 тыс. депутат заявил об успешном окончании эксперимента

Обновлено в 23:07
Погода

МЧС выпустило экстренное предупреждение о снеге и гололеде в Москве

Обновлено в 22:50
Общество

Верховный суд подтвердил законность сноса жилых домов в Кунцево

Обновлено в 22:28
Общество

Суд взыскал с Церетели более 500 тыс. рублей за снос самостроя

Замоскворецкий суд вынес решение о взыскании со скульптора Зураба Церетели более 530 тыс. рублей в пользу префектуры Западного административного округа (ЗАО) Москвы.
Обновлено в 19:27
Общество

Минкомсвязи предлагает штрафовать за утечку персональных данных

Минкомсвязи предлагает ввести административное наказание в отношении операторов и обработчиков персональных данных за утечку информации, а также за создание общедоступных баз, говорится в проекте федерального закона, размещенного на портале нормативных актов.
Обновлено в 22:50
Погода

Японский военный корабль потерял часть боезапаса в море

Японский сторожевой корабль «Тикума» потерял часть боезапаса у берегов острова Куме в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 23:15
Общество

Пизанская башня выпрямилась на 4 сантиметра

Пизанская башня за минувшие 25 лет выпрямилась на четыре сантиметра, и угол ее наклона продолжает сокращаться, заявила РИА Новости представитель комплекса памятников на центральной пизанской площади Чудес Матильде Меуччи.
Обновлено в 22:53
Общество

Власти Санкт-Петербурга разрешили установить памятник Виктору Цою

Власти Санкт-Петербурга выдали разрешение на установку памятника музыканту Виктору Цою на юго-западе города.
Обновлено в 23:08
Транспорт

Зебра подрастет: пешеходные переходы приподнимут

Минтранс рекомендовал властям в регионах, в том числе Москве и Петербурге, приподнять над уровнем остальной проезжей части пешеходные переходы.
Обновлено в 22:52
Общество

Роспотребнадзор предупредил россиян об опасностях «черной пятницы»

В Роспотребнадзоре рассказали о том, как не стать жертвой недобросовестных продавцов на распродажах «черной пятницы».
Обновлено в 22:47
Общество

Железную дорогу к Крымскому мосту перенесут из-за античной усадьбы

Железную дорогу к Крымскому мосту перенесут для сохранения и изучения уникальной античной усадьбы, сообщает инфоцентр "Крымский мост".
Обновлено в 17:32
Общество

У школьника отобрали телефон из-за заставки с аниме

Пользовательница Twitter с ником «Это еще ничего» рассказала, что у её сына в школе отобрали телефон.
Обновлено в 22:54
Общество

Парки Москвы откроют зимний сезон представлениями на льду

Обновлено в 23:00
Общество

Знаменитый повар-мем покормил Кадырова с ножа

Турецкий шеф-повар Нусрет Гекче по прозвищу Salt Bae, знаменитый манерой посыпания солью мясных блюд, приготовил обед для главы Чечни Рамзана Кадырова.
Обновлено в 22:38
Общество

Врио губернатора Приморья уволил руководителя одного из департаментов

Врио губернатора Приморского края освободил от должности исполняющего обязанности руководителя департамента земельных и имущественных отношений Александра Подольского.
Обновлено в 22:53
ещё по теме
Татьяна Голикова
Российский политик
Российский политик, экономист. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное