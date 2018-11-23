Пытаемся выбрать действительно такие меры, которые бы мотивировали наши семьи к принятию решений о рождении детей. Важная тема, может быть, я даже поставила бы ее на первое место, она финансовая, это возможность иметь жилье. Когда есть квартира, семья чувствует себя спокойнее и увереннее.