Общество

Голикова назвала одно из главных условий роста рождаемости в России
RT на русском
20:47

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что доступное жильё может стать мотиватором для повышения рождаемости в стране. Такое мнение она высказала в интервью, опубликованном по итогам делового завтрака в «Российской газете».
RT на русском20:47
Татьяна Голикова
Пытаемся выбрать действительно такие меры, которые бы мотивировали наши семьи к принятию решений о рождении детей. Важная тема, может быть, я даже поставила бы ее на первое место, она финансовая, это возможность иметь жилье. Когда есть квартира, семья чувствует себя спокойнее и увереннее.
— Татьяна Голикова, российский политикРИА Новости 21:30
с чего всё началось

Всё в семью

Татьяна Голикова: При подготовке основных направлений деятельности правительства и национальных проектов, которые стартуют с 1 января 2019 года, безусловно, мы оценивали достаточность мер, которые обозначены в указе президента и обеспечены финансовыми ресурсами в бюджете.
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Российский политик
Российский политик, экономист. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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