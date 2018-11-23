Общество

Голикова назвала главное условие для роста рождаемости
Коммерсантъ
вчера в 23:38

Главным условием роста рождаемости в России является повышение доступности жилья для семей, считает вице-премьер Татьяна Голикова.
Коммерсантъвчера в 23:38
Татьяна Голикова
Семья рассуждает: а надо ли второго ребенка? Может быть, надо сначала выплатить ипотеку? А потом второй или третий? Откладывают время рождения, возраст нарастает, потом уже и желания не возникает.
— Татьяна Голикова, российский политикТелеканал 360° вчера в 22:40
с чего всё началось

Всё в семью

Татьяна Голикова: При подготовке основных направлений деятельности правительства и национальных проектов, которые стартуют с 1 января 2019 года, безусловно, мы оценивали достаточность мер, которые обозначены в указе президента и обеспечены финансовыми ресурсами в бюджете.
Российская газетавчера в 16:07

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РБКвчера в 19:38

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ФАНвчера в 19:25

Голикова: главным условием роста рождаемости в России является доступное жилье

ТАССвчера в 18:46
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
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Российский политик
Российский политик, экономист. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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