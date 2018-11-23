Общество

Голикова назвала главное условие для мотивации роста рождаемости
Газета.Ru
03:47

Льготная программа по ипотеке для семей является главным условием роста рождаемости в России, считает вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Между тем, показатели по общей ипотеке уже "поплыли", и как это скажется на льготной программе пока неизвестно.
Газета.Ru03:47
Татьяна Голикова
Пытаемся выбрать действительно такие меры, которые бы мотивировали наши семьи к принятию решений о рождении детей. Важная тема, может быть, я даже поставила бы ее на первое место, она финансовая, это возможность иметь жилье. Когда есть квартира, семья чувствует себя спокойнее и увереннее.
— Татьяна Голикова, российский политикСвободная Пресса вчера в 23:53
с чего всё началось

Всё в семью

Татьяна Голикова: При подготовке основных направлений деятельности правительства и национальных проектов, которые стартуют с 1 января 2019 года, безусловно, мы оценивали достаточность мер, которые обозначены в указе президента и обеспечены финансовыми ресурсами в бюджете.
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Татьяна Голикова
Российский политик
Российский политик, экономист. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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