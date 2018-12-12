Общество
Голикова назвала число оставшихся ветеранов ВОВ
Голикова назвала число оставшихся ветеранов ВОВRambler News Serviceвчера в 06:26
В России живут 1,4 млн ветеранов Великой Отечественной войны, заявила вице-премьер правительства Татьяна Голикова в ходе заседание российского организационного комитета «Победа».
Rambler News Serviceвчера в 06:26
Оценить
13 человек отреагировали
Правительство поступательно принимает решения об увеличении такого материального обеспечения. Такой размер обеспечения в 2019 году составит 44 тыс. рублей для участников Великой Отечественной войны.
— Татьяна Голикова, российский политикNews.ru вчера в 09:13
Подробнее о событии
Показать все источники
Размер материального обеспечения участников Великой Отечественной войны в 2019 г. составит 44 тыс. руб
Агентство Москвавчера в 06:31
Автоматически обработано 7147 источников, обновлено в 02:25, Ашберн
Путешествия
В Уфу вернулись туристы «Жемчужной реки»
Напомним, первоначально авиакомпания "ИрАэро" сообщила о задолженности перед ней туроператора "Жемчужная река" и остановила полеты, но затем взяла на себя расходы по возвращению российских туристов из Китая.
Обновлено в 01:27
Транспорт
ГИБДД ввела мораторий на изменения в ПДД
Решение касается только поправок, инициированных Госавтоинспекцией Госавтоинспекция договорилась о введении моратория на внесение изменений в правила дорожного движения.
Обновлено в 02:19
Общество
Кокорин рассказал о планах на Новый год
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин в письме агентству городских новостей «Москва» рассказал о том, как планирует провести Новый год в одном из столичных СИЗО.
Обновлено в 00:26
Общество
В Тверской епархии рассказали о доходах «модного» священника
Обновлено вчера в 19:10
Общество
Результаты опроса рассказали о пожеланиях мужчин и женщин в Новый год
Обновлено вчера в 19:45
Транспорт
В ГИБДД начали тестировать технологию по проверке водителей по фото
Ведомство закупило и направило по территориям 21,7 тысячи планшетов, с помощью которых осуществляется такая проверка.
Обновлено вчера в 10:27
Общество
В Москве могут ввести штраф за проезд с кофе в метро
В Московской городской думе предлагают ввести штраф за проезд с кофе в метрополитене.
Обновлено вчера в 07:39
Транспорт
В поездах МЦД установят информационные экраны
Обновлено вчера в 23:42
Общество
Московский зоопарк 31 декабря подарит скидку на билет
Обновлено в 00:01
Общество
Роспотребнадзор напомнил о запрете упоминания ведомства в рекламе
Роспотребнадзор предостерег от неправомерного использования названия ведомства в рекламе.
Обновлено вчера в 23:27
Общество
Депутат предложил внести изменения в бракоразводное законодательство
Петров уверен, что эти меры помогут молодым семьям "не делать ошибок и избежать скорого распада семей".
Обновлено вчера в 19:48
Общество
Энергоснабжение Крыма восстановлено после циклона
Бригады электриков в четверг утром закончили аварийно-восстановительные работы в Крыму, где накануне было нарушено энергоснабжение 38 тысяч человек из-за непогоды, которую принес на полуостров южный циклон, сообщает Минэнерго РФ.
Обновлено в 00:17
Общество
Свастику могут разрешить использовать в просветительских целях
Демонстрация нацистской символики может быть разрешена в учебных и просветительских целях в произведениях науки, литературы, искусства, в продукции СМИ и образовательных организациях.
Обновлено вчера в 09:12
Общество
Сергей Собянин освободил от должности председателя Москомстройинвеста
Исполняющим обязанности руководителя Москомстройинвеста назначена Анастасия Пятова, которая ранее была заместителем председателя комитета.
Обновлено в 00:39
Общество
Домодедово установит рамки для дистанционной проверки на трезвость
Устройства для бесконтактной проверки алкогольного опьянения предполагается использовать для проверки трезвости сотрудников аэропорта и работающих на его территории таможенных служб, службы безопасности и других.
Обновлено вчера в 07:31