Общество

Голикова назвала число оставшихся ветеранов ВОВ
Rambler News Service
вчера в 06:26

В России живут 1,4 млн ветеранов Великой Отечественной войны, заявила вице-премьер правительства Татьяна Голикова в ходе заседание российского организационного комитета «Победа».
Rambler News Serviceвчера в 06:26
Татьяна Голикова
Правительство поступательно принимает решения об увеличении такого материального обеспечения. Такой размер обеспечения в 2019 году составит 44 тыс. рублей для участников Великой Отечественной войны.
— Татьяна Голикова, российский политикNews.ru вчера в 09:13

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Голикова назвала число оставшихся ветеранов Великой Отечественной войны

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Российский политик
Российский политик, экономист. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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