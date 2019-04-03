Общество
Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенкаВедомости 13:50
Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).
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Сейчас, наверно, рано говорить о том, как они повлияли — и повлияли ли вообще — на мотивацию семей к рождению, появлению первых, вторых и последующих детей.
— Татьяна Голикова, российский экономистИзвестия 14:12
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