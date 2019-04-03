Общество

Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенкаВедомости 13:50

Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).
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Татьяна Голикова
Сейчас, наверно, рано говорить о том, как они повлияли — и повлияли ли вообще — на мотивацию семей к рождению, появлению первых, вторых и последующих детей.
— Татьяна Голикова, российский экономистИзвестия 14:12

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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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