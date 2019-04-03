Общество
Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенкаВедомости 13:50
Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).
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Сейчас, наверно, рано говорить о том, как они повлияли — и повлияли ли вообще — на мотивацию семей к рождению, появлению первых, вторых и последующих детей.
— Татьяна Голикова, российский экономистИзвестия 14:12
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Теннис
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Еще 1% одинаково положительно настроен и к Зеленскому, и к Порошенко.
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В "Тинькофф банке" рекомендуют ограничить число банков для отправления заявки на кредит, чтобы у кредитной организации не сложилось впечатления, что у потенциального заемщика финансовые трудности и возвращать долг по кредиту в срок он не сможет.
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Бывший глава франко-японского автомобильного альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлос Гон вновь арестован в Японии в связи с новыми подозрениями в финансовых махинациях.
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View this post on Instagram A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) on Apr 3, 2019 at 12:47am PDT Девушка часто публикует в Instagram пикантные снимки, на которых демонстрирует сочные формы, доставшиеся Насте от природы.
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Обновлено в 20:39
Армия и оружие
За аварию «Адмирала Эссена» расплатились месячным довольствием
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Общество
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Больше трети россиян отказываются посещать врачей
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Как сообщает РИА Новости, в полете "Белых лебедей" сопровождали не только наши МиГ-31, но и F-16 ВВС Норвегии и Дании, так как операция проходила над акваторией Баренцева, Норвежского и Северного морей.
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Конец конфликту: Ксения Собчак взяла интервью у Анастасии Волочковой
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Обновлено в 19:27
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Владимир Шкарин: «За 5 лет мы переформатировали здравоохранение»
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