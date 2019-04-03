Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенкаВедомости вчера в 13:50

Сейчас, наверно, рано говорить о том, как они повлияли — и повлияли ли вообще — на мотивацию семей к рождению, появлению первых, вторых и последующих детей.

Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).

Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка

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Здоровье Голикова: ежегодно в России делают 750 тыс. абортов "Должна сказать, что ежегодно фиксируется свыше 750 тыс. прерываний беременности, из них только пятая часть - по медицинским показателям", - сказала Т.Голикова на "парламентском часе" в Госдуме в среду.

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