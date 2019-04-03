Общество
Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенкаВедомости вчера в 13:50
Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).
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Очевидно, что, скорее всего, нам нужно будет принимать дополнительные меры для того, чтобы мотивировать семьи к появлению в них детей. Это связано со многими аспектами, в том числе с той темой, о которых сказали вы - с необходимостью обеспечения сохранения нации.
— Татьяна Голикова, российский экономистРИА Новости вчера в 13:34
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Правительство обсуждает возможность выдачи маткапитала на первого ребенка
Российская газетавчера в 14:17
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