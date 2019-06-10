Экономика
Голикова: число бедных в России сократилось на 400 тыс. человекТВК вчера в 02:55
По словам Татьяны Голиковой число бедных людей в России сократилось на 400 тыс. человек – 12,9%.
Читать в источнике
Оценить611
с чего всё началось
Количество бедных, с доходами ниже прожиточного минимума, сократилось на 400 тыс. человек, сейчас это 12,9%.Известия09 июня в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 00:38, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 00:38, Ашберн
Общество
Амурский выпускник впервые набрал 100 баллов на ЕГЭ по географии
Четверо выпускников из Благовещенска и Белогорска безукоризненно написали экзамен по литературе и еще один благовещенец показал наивысший результат ЕГЭ по географии.
Обновлено 09 июня в 22:25
Происшествия
«Ведомости», «Коммерсант» и РБК сделали заявление по делу Голунова
Редакции «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК сделали совместное заявление по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого правоохранительные органы обвинили в попытке сбыта наркотических средств.
Обновлено 09 июня в 16:49
Общество
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу
Пограничная служба ФСБ России сообщила, что с 12 июня вступает в силу новый порядок подачи, рассмотрения и ведения учёта заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних из России за границу.
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия
ФСБ задержала бывшего главу СУ СК по Волгоградской области Музраева
Обновлено вчера в 12:31
Происшествия
На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:22
Культура
«Спасителя мира» да Винчи нашли на яхте саудовского принца
В понедельник информагентство Artnet сообщило, что 500-летнее полотно находится на яхте саудовского принца Серена стоимостью 500 миллионов евро.
Обновлено вчера в 16:45
Баскетбол
«Голден Стэйт» обыграл «Торонто» и сократил счет в финальной серии НБА
В составе победителей впервые в финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сыграл Кевин Дюрант, однако форвард вновь получил травму.
Обновлено в 00:15
Здоровье
Ожирение утяжеляет инвалидность при рассеянном склерозе
Результаты научного исследования Результаты исследования показали, что на момент постановки диагноза пациенты с ожирением имеют больший риск представления более высокого балла по шкале EDSS (расширенной шкале инвалидности), инструмента, обычно используемого для оценки тяжести рассеянного склероза.
Обновлено 08 июня в 08:35
Армия и оружие
В Минобороны РФ сообщили о закупке почти ста вертолетов Ми-28НМ
Ранее в ряде СМИ появилась информация, что военное ведомство отказалось от закупки вертолетов из-за высокой цены 98 модернизированных разведывательно-ударных вертолетов Ми-28НМ "Ночной охотник" закупит Минобороны РФ до 2027 года, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 21:37
Игры
Square Enix показала 8 минут геймплея ремейка Final Fantasy VII
В рамках E3 2019 компания Square Enix провела презентацию, на которой показала новую расширенную версию трейлера ремейка Final Fantasy VII, а также довольно подробно рассказала про геймплей.
Обновлено вчера в 22:57
Общество
У Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке
У продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке, сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено вчера в 13:40
Происшествия
Полицейский начальник, чьи подчиненные задерживали журналиста Ивана Голунова, не видит ошибок в его деле
Щиров отрицает, что является владельцем земли в Подмосковье на 70 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 20:04
Кино
Звезда сериала «Доктор Хаус» Хью Лори отмечает 60-летний юбилей
11 июня Хью Лори отмечает 60-летний юбилей.
Обновлено вчера в 17:01
Игры
Square Enix официально анонсировала сюжетный экшен по «Мстителям»
В рамках своей пресс-конференции на выставке E3 2019 компания Square Enix официально анонсировала сюжетный экшен по «Мстителям», разработкой которого занимаются студии Crystal Dynamics (Tomb Raider) и Eidos Montreal (Deus Ex).
Обновлено вчера в 22:17
Происшествия
Бывшего главу Коми Гайзера осудили на 11 лет колонии строгого режима
Прокурор запросил для Гайзера 21 год колонии строгого режима и штраф в размере 500 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 06:32
Авто
«АвтоВАЗ» ответил, почему не выпускает автомобили Lada на пропане
Обновлено вчера в 03:44
Экономика
Росстат: потребительская уверенность россиян за год снизилась вдвое
Потребительская уверенность жителей России в I квартале текущего года уменьшилась вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до -16 пунктов.
Обновлено вчера в 22:07
Армия и оружие
Адмирал оценил реакцию российских моряков на инцидент с крейсером США
Адмиралом запаса Валентином Селивановым была дана оценка действиям российских моряков противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" во время инцидента с американским ракетным крейсером в Восточно-Китайском море, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 01:21
Происшествия
В Москве арестовали всех подозреваемых в убийстве спортсмена
Обновлено вчера в 17:00
Армия и оружие
Хуситы с дронов атаковали авиабазу в Саудовской Аравии
Мятежники из йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы) заявили об обстреле саудовской военной авиабазы имени короля Халеда близ йеменской границы, об этом сообщил подконтрольный им телеканал «Аль-Масира».
Обновлено вчера в 19:49
Баскетбол
Раздевалку «Химок» ограбили во время матча с ЦСКА
Раздевалку баскетбольного клуба "Химки" ограбили по ходу третьего финального матча Единой лиги ВТБ против ЦСКА, сообщает Sport24.
Обновлено вчера в 15:22
Футбол
Ди Мария: «Мы много говорим о Месси с Неймаром»
Неймар рассказал мне, что у них есть чат в Whatsapp с Суаресом и Месси и что они много общаются.
Обновлено вчера в 23:15
Общество
Немецкий журнал составил рейтинг самых красивых русских имен
Немецкий журнал Wunderweib 10 июня опубликовал собственный топ-5 самых красивых русских женских и мужских имен.
Обновлено вчера в 23:07
Политика
Шумков предложил объединить Курганскую и Тюменскую области
По данным СМИ, врио губернатора Курганской области Вадим Шумков, переехавший в соседний регион только в конце 2018 года, выступил с инициативой объединения двух субъектов.
Обновлено вчера в 07:00
Кино
Киану Ривз появится в игре Cyberpunk 2077
Обновлено вчера в 02:05
Общество
ВЦИОМ назвал главные символы России для граждан
Россияне назвали главными символами России единство нашего народа, его сплоченность и многонациональность, а также официальные символы страны - герб, гимн и флаг (по 16%), показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:10
Футбол
Винисиус при выборе между Роналду и Месси назвал другого футболиста
В прошедшем сезоне полузащитник сыграл за первую команду мадридцев 31 матч. На счету футболиста 3 забитых мяча и 12 результативных передач.
Обновлено вчера в 15:47
Шоу-бизнес
Сестра певицы Нюши рассказала о романе с популярным певцом
Сестра известной певицы Нюши рассказала о романе с известным певцом. Мария Шурочкина и Арсений Бородин встречаются с декабря прошлого года.
Обновлено вчера в 00:01
Политика
Порошенко заявил, что блокады Донбасса нет
Как сообщало ИА REGNUM, политику экономической блокады в отношении республик Донбасса Киев принял в 2014 году.
Обновлено в 00:20