Голикова: число бедных в России сократилось на 400 тыс. человекТВК вчера в 02:55

Количество бедных, с доходами ниже прожиточного минимума, сократилось на 400 тыс. человек, сейчас это 12,9%.

с чего всё началось

По словам Татьяны Голиковой число бедных людей в России сократилось на 400 тыс. человек – 12,9%.

Голикова: число бедных в России сократилось на 400 тыс. человек

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