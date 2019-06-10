Экономика
Голикова сообщила об уменьшении числа бедных россиянСлово и Дело вчера в 23:18
Голикова подчеркнула, что количество бедных россиян в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и составляет 12,9% от общей численности населения страны. Снижение уровня бедности в два раза — ключевая национальная цель, считает вице-премьер.
Читать в источнике
Оценить609
с чего всё началось
В прошлом году государственную поддержку в форме социального контракта получили 309 тыс. бедных семей. Однако эффект это дало лишь в 35% случаев, сообщила в интервью «Известиям» вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 22:38, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 22:38, Ашберн
Авто
Назначен новый гендиректор производителя Aurus
Обновлено в 14:07
Происшествия
Фура оборвала провода и сломала столбы в Южно-Сахалинске
Обновлено в 21:48
Происшествия
WSJ: Брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ
Источник заявил, что Ким Чен Нам прилетел в Малайзию в феврале 2017 года для встречи со своим контактом в ЦРУ.
Обновлено в 20:00
Музыка
Макаревич сообщил об отмене концерта «Машины времени» у Кремля
В беседе с РБК Макаревич добавил, что посвященный 50-летию группы концерт состоится 29 июня.
Обновлено вчера в 04:10
Общество
Сын Бари Алибасова сообщил о риске внутреннего кровотечения у отца
Продюсер и музыкант Бари Алибасов находится под пристальным вниманием врачей из-за вероятности того, что может вскрыться рубец на ожоге желудка, а это может привести к летальному исходу, сообщил "Интерфаксу" сын музыканта Бари Алибасов-младший.
Обновлено в 14:55
Экономика
Visa прогнозирует увеличение трат россиян на отдых за границей летом
Международная платежная система Visa прогнозирует увеличение на 7% суммарных трат россиян летом во время заграничного отпуска по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в пресс-релизе платежной системы.
Обновлено в 09:06
Происшествия
В Хабаровске возбудили дело после голодовки бесквартирных детей-сирот
Уголовное дело о превышении полномочий должностных лиц министерства Хабаровского края при строительстве жилья для детей-сирот возбуждено в Хабаровске, сообщает краевая прокуратура во вторник.
Обновлено в 22:32
Общество
Улицу в Нью-Йорке назвали в честь рэпера The Notorious B.I.G
Церемония присвоения участку улицы в Бруклине имени знаменитого рэпера Кристофера Уоллеса, более известного как The Notorious B.I.G, прошла в Нью-Йорке, сообщает издание New York Post.
Обновлено в 18:41
Политика
Молдавские демократы предложили России тайную сделку
Вице-премьер пояснил, что Россия не обсуждала вопрос урегулирования конфликта в Приднестровье и федерализации страны ни с одной из политических партий несмотря на то, что Плахотнюк обвиняет нынешнего президента Игоря Додона и новое правительство в сговоре с Москвой именно с этой целью.
Обновлено в 19:56
Экономика
Инфляция в Венесуэле с начала года превысила 900%
Инфляция в Венесуэле с начала года превысила 900%. Об этом сообщил член комитета по финансам Национальной ассамблеи Анхель Альварадо.
Обновлено в 17:30
Происшествия
«Полковник-миллиардер» Захарченко получил 13 лет колонии
Обновлено в 09:56
Происшествия
Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке
Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:17
Музыка
Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ
Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено в 15:53
Происшествия
На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:22
Экономика
Китай снизил товарооборот с США на 14,5%
Товарооборот между США и Китаем за пять месяцев 2019 года уменьшился на 14,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил $209,7 млрд, следует из опубликованных данных главного таможенного управления КНР.
Обновлено в 02:44
Общество
Американка сняла на видео «эльфа Добби» возле своего дома
Жительница США Вивьен Гомес опубликовала в соцсетях видео с камер наблюдения, на котором запечатлено необычное существо с большими ушами и тонкими руками и ногами.
Обновлено в 12:13
Происшествия
В Одессе шесть человек погибли при пожаре в психбольнице
Пожар разгорелся в здании психбольницы в Одессе, в результате возгорания погибли шесть человек, сообщается на сайте государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 19:12
Происшествия
Произошла утечка данных 900 тысяч клиентов российских банков
В открытом доступе оказались данные клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка. База OTPbank содержит данные о 800 тысячах человек.
Обновлено вчера в 14:04
Происшествия
В Подмосковье в ДТП погиб мотоблогер
Обновлено в 21:44
Политика
Токаев победил на выборах президента Казахстана
Касым-Жомарт Токаев победил на внеочередных выборах президента Казахстана, заручившись поддержкой более 70% голосов избирателей.
Обновлено в 13:12
Общество
Производитель ракет «Ангара» сорвал заводские сроки
Генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко рассказал РИА Новости, что сроки изготовления ракет-носителей "Ангара", указанные в приказе производственного объединения "Полет" - это внутренний производственный график предприятия, смещенный на шесть месяцев влево относительно графика исполнения государственных контрактов.
Обновлено в 20:04
Происшествия
Полицейский начальник, чьи подчиненные задерживали журналиста Ивана Голунова, не видит ошибок в его деле
Щиров отрицает, что является владельцем земли в Подмосковье на 70 миллионов рублей.
Обновлено в 20:04
Происшествия
Суд освободил по УДО правозащитника Титиева
Шалинский районный суд Чечни освободил по УДО главу чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева, который был осуждён на четыре года за хранение наркотиков в крупном размере.
Обновлено в 10:34
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю 10 – 14 июня
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 10 по 14 июня 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Семья и родственные связи будут заботить вас больше, чем успехи в карьере.
Обновлено вчера в 20:50
Армия и оружие
Хуситы с дронов атаковали авиабазу в Саудовской Аравии
Мятежники из йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы) заявили об обстреле саудовской военной авиабазы имени короля Халеда близ йеменской границы, об этом сообщил подконтрольный им телеканал «Аль-Масира».
Обновлено в 19:49
Происшествия
Мотоциклист погиб в аварии с внедорожником в Чите
Обновлено в 20:28
Финансы
Рубль подорожал к доллару и евро благодаря росту нефти
Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль дорожает к бивалютной корзине благодаря улучшению настроений инвесторов на глобальном рынке и позитивной динамике цен на нефть.
Обновлено в 03:28