Экономика

Голикова: число бедных в России сократилось на 400 тыс. человекТВК вчера в 02:55

По словам Татьяны Голиковой число бедных людей в России сократилось на 400 тыс. человек – 12,9%.
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с чего всё началось

«Действие соцконтракта не должно ограничиваться месяцем или годом»

Количество бедных, с доходами ниже прожиточного минимума, сократилось на 400 тыс. человек, сейчас это 12,9%.
Известия09 июня в 17:01

Подробнее о событии

Голикова сообщила о снижении числа бедных в России

РИА Новости09 июня в 19:19

Число бедных в России сократилось на 400 тыс. человек

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RT на русском09 июня в 19:45

В России снизилось число бедных

Газета.Ruвчера в 02:23

Голикова: бедных стало меньше

News.ru09 июня в 19:41

Число бедных россиян в 2018 году сократилось на 400 тыс

ТАСС09 июня в 18:24

«Действие соцконтракта не должно ограничиваться месяцем или годом»

Известия09 июня в 17:01
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 01:41, Ашберн

Российских бедняков пообещали урезать

Вести.UZ09 июня в 23:44
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 01:41, Ашберн
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В Калужской области подросток изнасиловал шестилетнего мальчика

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Square Enix официально анонсировала сюжетный экшен по «Мстителям»

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Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ

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Происшествия

В психбольнице Одессы произошел пожар, есть жертвы

В Одессе произошел пожар в здании психбольницы, в результате которого погибли шесть человек.
Обновлено вчера в 20:02
Происшествия

Умер пострадавший при взрыве газа в жилом доме в Нижнем Тагиле

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Происшествия

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На танкере в порту Махачкалы произошёл взрыв, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.
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В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
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Обновлено вчера в 22:25
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Больше половины россиян испытывают трудности с погашением кредитов

Сообщается, что почти 10 процентов семей имеют просроченную задолженность, ещё 10 были вынуждены реструктурировать кредит.
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Российские оперные певцы выступили с концертом ко Дню России в Вене

Концерт с участием российских оперных певцов состоялся в понедельник в венском филармоническом обществе Musikverein.
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Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и потерял сознание

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Хакеры похитили фото из базы погранслужбы США

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Зону тестирования беспилотного транспорта на дорогах общего пользования могут расширить до десяти регионов.
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Ионные жидкости проводят электрический ток по принципу эстафеты

Международная группа ученых, включающая представителей Курского государственного университета и Сколковского института науки и технологий, выяснила, что ионные жидкости проводят электрический ток посредством своеобразной «эстафеты», в которой «палочкой» выступает заряд.
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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